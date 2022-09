Matinal festiva a Berga amb la celebració de la Gala de Queralt, que enguany ha pogut recuperar tots els actes habituals. La missa, el traspàs de la capitania i les sardanes, que l'any passat es van haver d'anul·lar davant la dificultat per compaginar-les amb l'emotiu homenatge a les víctimes de la covid-19, han omplert de gent l'entorn del Santuari.

Per la majoria de berguedans és una cita inexcusable la de pujar a Queralt el dia de la Gala, més enllà de si són creients o no i si van a la missa solemne. Aparcar al pàrquing del Santuari és gairebé missió impossible a partir de mig matí. L'alternativa, doncs, és deixar el cotxe en els vorals de la carretera i acaba d'arribar-hi a peu. O bé, aquells més esportistes, hi poden arribar a peu o en bici.

I això que aquest any l'afluència ha estat menor que en edicions anteriors. La raó principal podria ser que ja està en marxa el curs escolar, ja que s'ha de tenir en compte que el 8 de setembre és festiu a Berga, però no en els altres municipis de la comarca.

No obstant, s'ha de destacar la presència de nens i nenes i joves en els actes d'una celebració freqüentada majoritàriament per persones de mitjana edat o edat avançada. En una conversa que aquest diari ha pogut copsar, una mare s'estranyava perquè el seu fill volia ser present en l'ofici.

Com ja és habitual, durant la missa l'església s'omple de gom a gom i, fins i tot, és complicat trobar un lloc en els laterals si no es va amb una mica d'antel·lació. I mentrestant, alguns prefereixen quedar-se a fora, com l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, o el regidor Andreu Comas, els dos representants de l'equip de govern que s'han deixat veure en la gala.