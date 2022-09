Estiu menys massificat a Merlès i amb la meitat de multes respecte al 2021

Aquest passat cap de setmana va acabar el dispositiu de vigilància per part dels guàrdies rurals a la Riera de Merlès, si bé fins el 15 de setembre encara hi haurà informadors. Han estat dos mesos d’estiu més tranquils que el 2021, amb menor afluència de banyistes, i el nombre de multes interposades s’ha reduït a la meitat. Si l’any passat es van posar 765 multes, enguany la xifra serà d’unes 400, una quantitat similar a la de 2020. Aquestes són les principals conclusions extretes pels alcaldes de la zona en declaracions a Regió7.

El batlle de Santa Maria de Merlès, Josep Costa, afirma que «la valoració és bastant bona» i assegura que la prohibició de bany en 7 quilòmetres de riera ha estat positiva. Els municipis de Santa Maria de Merlès, Lluçà i Sagàs van acordar restringir-lo entre el restaurant Sant Cristòfol i les Heures perquè la qualitat d’un punt de captació d’aigua no es veiés afectat. En aquest sentit, Costa destaca que els visitants han complert amb la normativa i que els veïns de la zona s’han mostrat satisfets perquè hi havia més control.

La mesura ha provocat, això sí, que en algun punt de la riera més al nord, entre Borredà i Les Lloses, l’afluència fos major i hi hagués algun episodi conflictiu més. L’alcalde de Borredà, Jesús Solanellas, comenta que encara costa que algunes persones compleixin amb la normativa i admet que hi ha hagut alguna zona complicada, però menys que en anys anteriors. A més, considera que el dispositiu ha funcionat «força bé» durant l’estiu.

En la mateixa línia s’expressa l’alcaldessa de la Quar, Marta Puigantell, que apunta que la gent cada cop és més cívica i compleix amb les normes, si bé puntualitza que la presència dels guàrdies rurals és fonamental perquè sempre hi ha comportaments al marge de la legalitat, com ara aparcar en zones no permeses o fer una foguera al mig del bosc. Puigantell afegeix que aquest és el camí a seguir en els propers estius però retocant alguna norma.

La menor afluència d’aquest any es podria atribuir a diversos factors. D’una banda, s’ha de tenir en compte que la sequera va deixar alguns trams de riera amb poca aigua que convidaven menys a banyar-s’hi. Per altre costat, podria estar lligat amb un canvi en la preferència de destinació dels viatgers respecte als dos últims estius, quan els llocs del medi rural van ser especialment freqüentats.

Els pobles, paper protagonista

Enguany, els pobles que tenen una part de terme municipal en el curs de la riera (Santa Maria de Merlès, Sagàs, La Quar, Lluça, Borredà i Les Lloses) han hagut d’assumir un paper més protagonista perquè el Consell Comarcal s’ha quedat en un segon pla. Costa espera que l’ens ajudi els municipis a pagar els informadors i guàrdies rurals perquè adverteix que el cost és elevat i que «no sé si ho podrem mantenir gaire anys».

El servei de guarderia rural té un cost d’uns 30.000 euros. L’alcalde sosté que no s’hauria de deixar perdre perquè serveix «per controlar l’incivisme» però recorda que per aquests municipis «és una despesa important». Els pobles han rebut, això, sí, suport del centre Camadoca per organitzar la tasca dels informadors.

Per altra banda, els municipis han d’assumir el procediment de tramitació de les sancions. El batlle de Borredà ho veu positiu perquè utilitzen un sistema més àgil i econòmic que el del Consell Comarcal, i que permetrà als infractors poder tenir un descompte si abonen la quantitat en un termini determinat.