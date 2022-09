El pròxim dilluns 12 de setembre al matí, està previst que s’iniciïn les obres de reparació dels desperfectes apareguts en alguns trams de paviment de l’obra de reurbanització entre la ronda Moreta i la plaça de la Creu de Berga, completada fa poc més de mig any. Atès que les obres estan en garantia, es farà càrrec de les reparacions la mateixa empresa constructora que les va executar, Can Pipa S.L.

Tall de trànsit entre la ronda Moreta i la plaça de la Creu

Per tal de portar a terme els treballs caldrà tallar el tram de la ronda Moreta, entre el carrer Barcelona i la plaça de la Creu, durant un termini d’entre una setmana i una setmana i mitja, a partir del dilluns 12 de setembre. Això implicarà talls en alguns carrers adjacents:

La ronda de Queralt es tallarà a l’altura del passeig de les Estaselles i el tram inferior quedarà només per a la circulació del veïnat, els serveis i els vehicles de càrrega i descàrrega. Mentre duri l’actuació s’eliminarà la zona blava.

El carrer dels Banys es tallarà a l'altura del passeig de les Estaselles i quedarà només per a la circulació de veïns, veïnes i serveis.

La ronda Moreta en sentit oest (direcció passeig de la Pau) quedarà restringida a la circulació del veïnat, els serveis i els vehicles de càrrega i descàrrega, des de la plaça de Viladomat.

En canvi, els vehicles podran circular amb normalitat pel carrer Barcelona i pel tram de la ronda Moreta en sentit est (cap a l’hospital) entre el carrer Barcelona i la plaça de Viladomat.

Alteració al recorregut del bus urbà

Les afectacions de trànsit també provocaran alteracions al recorregut del bus urbà. Per una banda, les diverses línies evitaran el pas per la ronda Moreta en sentit oest adaptant el recorregut des de la plaça de Viladomat passant pel carrer Lluís Millet i el Pere III fins al passeig de la Pau, on pujaran cap a la plaça de la Creu. D’altra banda, la baixada de la línia de les escoles també haurà de modificar el seu recorregut, de manera que en comptes de passar pel passeig de les Estaselles i la ronda de Queralt, baixarà fins al carrer del Roser pel carrer Fra Frederic.

Reparació de la xarxa de clavegueram

El proper dilluns 12 també arrancaran, amb caràcter d’emergència, les obres d’arranjament d’un tram de col·lector de sanejament a la intersecció del carrer Gran Via i l’avinguda del Canal Industrial de Berga. És una actuació motivada per les afectacions detectades a la xarxa de clavegueram després que el passat 29 d’agost es produís un sot a la calçada del vial, fet que va requerir una actuació de sanejament. Es preveu que les obres d’arranjament de la zona les porti a terme l’empresa Graves i Excavacions Castellot, SA.

Les obres implicaran alteracions de trànsit als tres carrers adjacents a l’obra, amb diferents nivells d’afectació: