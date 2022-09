Cesc Torrents, regidor a l'oposició per Junts per Berga, ha anunciat aquest divendres que deixa el consistori per raons "estrictament personals i professionals". L'edil assegura que en les últimes setmanes ha expressat a membres del partit "la dificultat per poder compaginar les tasques com a regidor a l'oposició amb la vida professional i personal que tinc".

Torrents és edil del consistori des de novembre de 2020, quan va entrar en substitució de Jordi Sabata, el candidat de Junts en els anteriors comicis. Cesc Torrents, per la seva banda, era el número 12 en la llista. La formació agaraeix al regidor sortint la "feina feta" i posa en valor que ha fet un "acte de generositat". "No és fàcil que un regidor et vingui i et digui que ha de renunciar perquè no s’hi pot dedicar com voldria", sosté la principal força de l'oposició.

El seu relleu serà Ramon Caballé, que va ocupar el lloc número 12. És enginyer de formació i actualment exercint de professor. Està vinculat a diverses entitats de la ciutat com són el Club Esquí Berguedà i l'Handbol Berga.

Quart relleu a l'Ajuntament en menys de dos anys

El de Torrents és el quart relleu que es produeix al consistori des del novembre del 2020. Primer, ell mateix va rellevar el candidat a l'alcaldia Jordi Sabata, que també va al·legar raons personals i professionals per deixar l'acta.

En l'altra formació on hi ha hagut moviments és a la CUP. El més destacat va ser la renúncia a l'alcaldia de Montserrat Venturós, l'estiu passat, per centrar-se en la recuperació de la depressió que va anunciar que patia. Ivan Sànchez va asssumir l'alcaldia i l'acta de regidora de Venturós el va agafar Andreu Comas, últim de la llista pels cupaires el 2019.

I fa pocs mesos, just després de la Patum, va deixar l'acta la mateixa regidora d'aquesta àrea, Roser Valverde. En la línia de les altres renúncies, va argumentar que era una decisió personal, però en el seu cas també va reconèixer que feia temps que no gaudia de la feina i que "tot se li feia una muntanya". La formació va comunicar que el seu substitut seria Guillem Canal, que en les eleccions ocupava un lloc entre els suplents. Dos mesos després de l'anunci, però, Canal encara no ha pres possesió.