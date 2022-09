Berga aplega una vintena d’entitats i partits a l’ofrena a Rafael Casanova

Berga va celebrar la Diada amb el programa d’activitats habitual i un desenvolupament del qual va seguir la pauta i el seguiment d’anys anteriors, segons va considerar el regidor de Participació Popular, Andreu Comas, encarregat de representar l’Ajuntament.

L’acte central es va celebrar a partir de les deu del matí i va consistir en la hissada de la senyera estelada i l’ofrena al monument a Rafael Casanova, al parc del Pla de l’Alemany. Segons va explicar el mateix Comas, si bé en principi era previst que fos el representant del Parc de Bombers qui fes l’enlairament de la bandera, «una trucada rebuda per part dels Bombers els ho ha impedit», de manera que ho van fer els representants del Pubillatge de la Valldan. L’ofrena es va fer en nom del consistori, el Consell Comarcal i d’una vintena d’entitats i partits com ara la CUP, ERC, Junts per Berga, PSC, els Bombers, la Penya Boletaire, Decidim Berga, Grup de Colònies a Borredà, Castellers de Berga, la Bauma dels Encantats, Òmnium, Club Esquí Berguedà, ANC, les associacions de veïns de la Valldan, Quatre Barris i Font del Ros, Cim d’Estela, Penya Blaugrana, la Farsa, Dones del Berguedà, Amics del Romànic, Agrupament Escolta Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella, Ginkgo i CCOO. L’acte també va tenir la participació de la cobla Pirineu, la qual va interpretar l’himne nacional de Catalunya i va oferir una audició de sardanes.

En el seu parlament, el regidor va fer èmfasi en la necessitat de mirar cap al futur: «Ho vam tenir a tocar però no va ser possible. No cal lamentar-se més ni buscar culpables, sinó que cal treballar per crear una nova oportunitat. Des de la unitat de totes les forces polítiques i del treball conjunt amb les entitats. Sense excloure ningú, perquè precisament en aquesta gran tasca, en aquest repte, hi hem de ser tots i totes. Tothom que vulgui treballar per la independència de Catalunya, des de la seva diversitat, hi serà benvingut. El moviment independentista català és i serà un moviment que abraça les diferències perquè totes i cadascuna de les visions que ens aporten sumen».