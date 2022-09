El carrer Major, que durant dècades ha estat la principal artèria comercial de Berga, ha emprès en els últims anys una etapa de declivi que, a dia d’avui, sembla imparable. Però hi ha una petita esperança: el projecte de l’Àrea de Promoció Econòmica Urbana (conegut com APEU). Petita, de moment, perquè fins que no s’anunciïn mesures concretes es fa difícil calibrar l’impacte que pot tenir el pla.

La iniciativa, que tindria la col·laboració de l’Ajuntament i de Berga Comercial, consistiria a fer una entitat privada que estaria formada per botiguers i propietaris de locals per tal d’impulsar una sèrie d’accions amb l’objectiu que aquest carrer recuperi el dinamisme perdut. Segons dades facilitades per Berga Comercial, en els últims quatre anys han abaixat la persiana una quinzena de botigues de diferents àmbits. L’última que ho ha fet, aquesta setmana passada, va ser l’establiment de moda per a home i dona Els Plens, de la plaça de Sant Joan. Era un negoci històric d’aquest eix, amb 55 anys de vida. La situació que viu el carrer Major la pot copsar fàcilment qualsevol persona que hi circuli en horari comercial. Molt poca afluència de vianants i molts locals amb les persianes abaixades. De fet, tal com ja en va fer ressò aquest diari, entre el carrer Major i el carrer del Roser –dos eixos comercials que es consideren en declivi i on s’aplicarà el projecte de l’APEU– hi hauria el 40% de locals buits, ja sigui perquè han tancat definitivament o bé perquè s’han traslladat a altres eixos que avui tenen un pes comercial molt més destacat, com el passeig de la Pau o el passeig de la Indústria. D’altra banda, també hi ha alguns comerços que s’han instal·lat al voltant del carrer Major els últims anys, si bé es poden comptar gairebé amb els dits d’una mà. Són diverses barberies, un supermercat i el comerç de la Llenceria, a tocar de la plaça de les Fonts. La reobertura de locals és un dels objectius principals del projecte de l’APEU, juntament amb dotar els eixos comercials d’aparcament i pacificar-hi el trànsit, i, finalment, garantir-ne la neteja, el manteniment i la seguretat. Des de Berga Comercial s’assegura que el pla tira endavant segons el previst, malgrat la lògica aturada que hi ha hagut durant les vacances d’estiu. Ara ja es fan enquestes a botiguers i propietaris, i després ells mateixos hauran de votar quines accions s’implementaran. L’entitat, però, prefereix no posar terminis de quan el projecte es podria posar en marxa. L’APEU és un projecte que ha de ser consensuat entre l’administració local i el teixit comercial ja que, per posar-lo en marxa, es requereix que sigui aprovat pel ple municipal. Les accions d’una APEU tenen l’objectiu de complementar les actuacions que porta a terme l’Ajuntament. Berga és un dels municipis de Catalunya que té més avançada la proposta d’implementar una Àrea de Promoció Econòmica Urbana, cosa que fa que també estigui millor posicionada per aconseguir ajuts d’administracions supramunicipals. En una visita a la ciutat fa uns quants mesos, el director general de Comerç, Jordi Torrades, es va comprometre a donar suport econòmic a municipis com Berga que treballen per impulsar les APEU.