Després de dues edicions marcades per la pandèmia de la covid, el Festival Berguedà Folk, un dels certàmens de referència de la música i la dansa tradicional, torna aquest 2022 i ho fa amb dues nits musicals.

El pavelló de Puig-reig serà l’escenari aquest divendres 16 i dissabte 17 de setembre, dels concerts de la catorzena edició del Berguedà Folk, que organitza l’Associació Cultural Rubricatus (ACuR) i l’Ajuntament de Puig-reig. S’han plantejat dues jornades "totalment diferenciades i més reduïdes que abans de la pandèmia tenint en compte la incertesa que hi havia fa uns mesos per poder programar un festival sense restriccions i no haver pogut fer les contractacions a temps", expliquen els organitzadors en un comunicat.

Divendres 16 de setembre, el pavelló a partir de les 10 de la nit, acollirà una jam session, on intèrprets i balladors podran gaudir d’una vetllada de música i dansa. L’entrada serà lliure.

La segona jornada, dissabte 17 de setembre, tindrà una primera part diürna amb un vermut folk a la plaça Mestre Badia a les 12 del migdia amb la V9 Band. I a partir de les 7 de la tarda, la festa tornarà al pavelló amb una vetllada de música amb grups de referència. La primera formació en trepitjar l’escenari serà la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (BGKO). L’entrada tindrà un cost de 15 euros. I la festa clourà amb tres grups més a partir de les 10 de la nit i fins ben entrada la matinada: Aoédées, 21 boutons i Flowk. En aquest cas, el preu de l’entrada serà de 20 euros. A més a més, hi ha l’opció de comprar un abonament per a assistir a tots els concerts del dissabte.

El regidor de Cultura de Puig-reig, Jesús Subirats, s’ha mostrat satisfet perquè el certamen recuperi de mica en mica l’essència d’abans de la pandèmia i confia que el 2023 el festival pugui tornar al seu format original a Cal Pons. L’Ajuntament de Puig-reig fa una aposta pel Berguedà Folk amb una aportació econòmica i la cessió dels espais municipals per al seu desenvolupament.