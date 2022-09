Les costoses llambordes col·locades a la Ronda Moreta, que van allargar més de dos mesos les obres i van indignar botigues i veïns, s’han hagut d’aixecar només mig any després. Els dèficits a l’obra eren evidents i l’Ajuntament ha ordenat a l’empresa que va intervenir a refer el nyap. Com que les obres estan en garantia, és la mateixa empresa constructora Can Pipa qui les fa i l’Ajuntament no ha d’assumir-ne el cost. La molèstia principal és per als vehicles, que no poden accedir al passeig de la Pau i a la ronda de Queralt des de la plaça Viladomat (tret de veïns i serveis).

Les actuacions ahir es van concentrar a la Plaça de la Creu, on es treballava tant en algunes llambordes que s’havien mogut com també en altres trams enrajolats. En principi no s’hauria d’allargar més d’una setmana, segons la previsió que té a dia d’avui l’Ajuntament.

El regidor d’Urbanisme de Berga, Aleix Serra, va explicar aquest diari que hi ha hagut una deformació del sòl i s’ha hagut d’aixecar allà on s’havia enfonsat i s’han de tornar a col·locar les llambordes. L’edil ha atribuït la deformació de la superfície de circulació «a problema d’execució de l’obra inicialment».

Per altre costat, el regidor va explicar que s’ha escollit aquesta setmana per fer l’arranjament del paviment per no coincidir amb cites marcades en el calendari, com l’inici del curs escolar, la prova ciclista Portal Attack, les gangues d’estiu del comerç o la festa Berga Bolet, que tindrà lloc el primer cap de setmana d’octubre.

El comerç espera poca afectació

La majoria de botiguers consultats per aquest diari confien en què les obres s’allarguin pocs dies i que la restricció per als vehicles no els faci perdre clients. Toni Gómez, de la botiga Anadyr, diu que molts clients seus es desplacen amb cotxe però puntualitza que poden aparcar una mica més lluny i arribar a peu. I Ester Cunill, de Vins Simon, creu que no l’afectarà especialment si els treballs s’allarguen pocs dies.

Per la seva banda, des del comerç de roba Sala, tot i que ahir no van notar que tinguessin menys clients perquè ja venen d’un any i d’unes últimes setmanes especialment dolentes (encara sense obres), el seu propietari, Ramon Corrius, assegura que la reurbanització de la Ronda Moreta no ha estat positiva per al seu negoci. En canvi, ahir si que ho va notar el negoci de la Llenceria, situat en la mateixa zona d’aquests últims, que fins al migdia encara no havia tingut cap client. Xènia Botella va comentar que no s’havia trobat en aquesta situació des de que es van fer les obres inicials.