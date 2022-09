El Consell Comarcal ultima els preparatius per al Berguedà Bike Day, que es farà el proper diumenge 24 de setembre i comptarà amb un ampli dispositiu de Mossos d’Esquadra. L’objectiu és que cap vehicle accedeixi a la carretera de Bagà a Coll de Pal de 9 del matí a 1 del migdia, una franja en que no es permetrà el trànsit de vehicles motoritzats i només les bicicletes podran circular.

Aquesta restricció afectarà l’accés al refugi Rebost i els veïns d’alguna casa disseminada. A més, aquells muntanyistes que vulguin anar a fer una excursió a peu per la zona tampoc podran accedir a la carretera en la franja horària ja esmentada. Tot i això, l’ens ha remarcat que s’ha triat aquesta carretera perquè les afectacions seran menors que en d’altres menors,tenint en compte que tan sols hi circulen 175 vehicles de mitjana al dia.

En la presentació de la iniciativa, el conseller d’Esports, Abel García, ha destacat que amb experiències com la Berguedà Bike Day es posa a disposició dels ciclistes una instal·lació exclusiva per ells, com sí que tenen en d’altres esports.

«Malauradament, si els ciclistes volen entrenar en un format lúdic o recreatiu saben que mai podran fer-ho de manera segura excepte el dia 24», ha recordat García, fent esment als últims accidents mortals que han patit persones que practicaven aquest esport.

Els participants hauran de circular pel carril dret de la carretera i respectar el medi ambient. L’ús de casc de protecció és obligatori. El recorregut sense vehicles serà d’uns 19 quilòmetres des de Bagà. El desnivell és d’uns 1.288 metres, i el% de pendent mitjà és del 6,6%. Tot i que es tracta d’una ascensió dura, els primers quilòmetres són més suaus, de manera que qualsevol persona podrà fer aquest tram al marge de les seves capacitats. No hi haurà avituallament, però sí que s’habilitarà un servei de dutxes a Guardiola de Berguedà, a 3 quilòmetres de Bagà.

És un dels ports de muntanya de més envergadura de terres catalanes. L'última vegada que una cursa professional ciclista va pujar a Coll de Pal va ser a l’última edició de la Setmana Catalana, l’any 2005. El vencedor de l’etapa reina a Coll de Pal i de la classificació final va ser Alberto Contador, un jove de 22 anys que acabaria signant una carrera ciclista plena de grans resultats a les proves internacionals de més prestigi com el Giro d’Itàlia, la Vuelta a España o el Tour de França.