La Policia Local de Berga patrullarà per les zones amb més residus abandonats

Berga està implementant una sèrie de mesures per reduir la brossa abandonada al barri vell. La principal novetat és que la Policia Local patrullarà de manera força recurrent les zones més problemàtiques, amb l’objectiu d’identificar els responsables dels abandonaments de la brossa.

El regidor de Medi Ambient, Eloi Escútia, explica que tot i que és un nombre petit de persones el que incorren en aquestes actituds, «l’efecte és molt global i la imatge que genera repercuteix en el conjunt de la ciutat. Fins ara, agents de la Policia Local vestits de paisà ja feien algunes accions de patrullatge però de manera més puntual i sense un dispositiu que establís quines eren les zones on s’han de destinar més mitjans.

Per altra banda, l’empresa que realitza la recollida dedicarà un dia més a treure la brossa abandonada a la via pública. A part de dilluns i divendres, també ho farà dimecres, el dia que es recull la fracció de la brossa.

A més, també es preveu que en el nou contracte de recollida en que treballa el Consell s’inclogui una ampliació de la plantilla d’informadors de carrer de Berga, passant dels dos actuals a tres. La seva funció és la de detectar i pentinar aquells punts on es produeixen més males praxis en relació a l’ús del porta a porta. Escútia recorda que sovint aquestes formes de procedir són per «desconeixement» i no per «mala voluntat, i és aquí on pren especial importància la figura de l’informador.

Tot i que aquestes persones depenen del Consell, el regidor creu que l’àrea de Medi Ambient de Ajuntament també els hi hauria de poder donar indicacions, sota el coneixement de l’ens, de quins són els punts i les praxis que més cal vigilar.

A banda de dipositar incorrectament les bosses, algunes de les maneres de procedir incorrectes que es detecten és que els cubells es deixen massa aviat, al migdia, o bé que el matí següent a la recollida encara no s’han entrat als domicilis.

Aquest passat hivern ja es va portar a terme una campanya informativa del porta a porta a Berga conjuntament entre l’Ajuntament i el Consell, en la qual informadors es personaven a domicilis de les persones que no feien bon ús del porta a porta per comunicar-los com havien de deixar la brossa correctament.