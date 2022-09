Preparen una llista a Berga per concórrer als comicis del 2023

Continuen els moviments a Berga de cara a les eleccions del maig de l’any vinent. Després que el divendres passat el coordinador de Junts per Berga, Ramon Caballé, es perfilés com a cap de llista per aquest grup, ara s’ha sabut que un grup de persones estaria treballant per presentar una llista al marge dels partits polítics que ara hi ha representats en el consistori.

A falta de conèixer més detalls, de moment han penjat una pancarta al carrer Major en que es llegeix «Estem treballant per Berga».