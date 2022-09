Berga celebrarà els concerts suspesos per Patum el mes de novembre

Els concerts previstos per Patum i que es van haver de suspendre a instàncies d'un jutge i després del recurs presentat per Berga Residencial, se celebraran durant aquest mes de novembre. Ho ha avançat aquest dijous l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, en la presentació d'una nova marca que vol potenciar la capital berguedana com un destí referent a Catalunya durant la tardor.

Tenint en compte l'època de l'any i per no exposar-se a condicions meteorològiques adverses, les actuacions es faran en un espai tancat que encara no s'ha concretat.

Berga, capital de la tardor

La ciutat estrena un eslògan per agrupar sota un mateix paraigües totes les activitats que se celebren durant aquesta estació i potenciar el municipi i els entorns com a atractiu paisatgístic, cultural i gastronòmic. "Estem convençuts que la tardor és de les millors èpoques per venir a visitar Berga i el Berguedà", ha apuntat Sànchez.

D'una banda, el batlle ha posat en valor que a la comarca hi ha diverses zones per gaudir de la diversitat de tonalitats dels boscos de fulla caduca i que no tenen res a envejar amb altres punts d'Europa que són més visitats i coneguts. Sànchez també ha destacat el potencial gastronòmic de la comarca, en referència a la cuina del bolet i de la caça.

I finalment, ha recordat que durant els mesos d'octubre i novembre Berga s'omplirà de fires i activitats culturals. La porta d'entrada a aquest període és la Fira de Santa Tecla, que se celebrarà aquest cap de setmana. La seguiran la Berga Bolet, la fira de l'Encant de les Ànimes per Tots Sants, i la Fira de la Xocolata i la Ratafia. A banda, el 14 d'octubre s'inaugurarà l'exposició dedicada a l'artista Josep María de Martín.

Per la seva banda, la regidora de Fires, Roser Rifà, ha reivindicat que "Berga no pot ser sempre un punt de pas, també és un lloc d'acollida", en al·lusió a les cues que es produeixen els caps de setmana i els ponts festius a la C-16 i que afecten la mobilitat de la ciutat. El regidor Andreu Comas ha afegit que és una època "d'abundància", sobretot pel que fa al bolet, el cultiu d'hortalisses i la varietat d'activitats.