Les piscines municipals del Berguedà ja han acabat la temporada però alguna d’elles ja es prepara per al següent estiu. Gironella preveu inaugurar un nou edifici de serveis el 2023 que incorporarà una sèrie de serveis i millores respecte a l’actual, que havia quedat massa antiquat.

El nou edifici comptarà amb una zona de bar restaurant, lavabos, dutxes i vestidors. A més, també s’habilitarà una zona amb gandules per a persones amb mobilitat reduïda. En total, seran uns 30 metres quadrats de noves instal·lacions que milloraran l’experiència dels usuaris. L’actuació també contempla enderrocar l’edificació actual.

Una de les característiques del nou edifici és que tindrà la fusta com a element principal. L’alcalde de la vila, David Font, destaca que és «un projecte sostenible i altament eficient, en línia amb el projecte de bioconstrucció que es treballa a nivell comarcal».

Ja s’ha adjudicat la redacció del projecte executiu al despatx d’arquitectes Jordi Cuní – Xavier Vancells Arquitectes SLP, que comptaran amb l’equip d’interiorisme de Mobles Solsona per portar a terme l’obra. Font afegeix que «s’aposta per un edifici molt funcional, amb espais diferenciats que ens permetin fer ús del recinte sense que calgui posar-lo tot en funcionament».

El despatx d’arquitectes que farà aquestes obres ja ha portat a terme reformes similars a les instal·lacions de l’Atlètic Terrassa Hockey Club, o al centre esportiu Berga Resort.

L’ajuntament preveu que les obres començaran a principis de l’any 2023. A més, es construirà un petit edifici annex que donarà ús exclusiu als altres serveis actuals i futurs de la zona esportiva, amb lavabos i dutxes. Encara es desconeix el cost exacte del projecte, però no superarà els 600.000 euros.

La nova construcció també fa una aposta per dotar la comarca d’un espai de referència per a triatletes, creant una zona tancada per fer les transicions entre les diferents disciplines (natació, ciclisme i córrer). A banda, l’ajuntament està estudiant com anticipar i allargar la temporada d’estiu per a esportistes professionals i clubs que entrenen en aquest esport.

«Sabem que el Berguedà vol ser un destí per promoure el turisme esportiu, i nosaltres tenim instal·lacions i entorns que permeten acollir disciplines que ara no tenim», explica Miquel Serra, regidor d’esports.

213 usuaris de mitjana el 2022

Aquest estiu s’han registrat més de 18.000 entrades a la piscina de Gironella. El mes amb més afluència de públic va ser el juliol, amb un total de 8.821 entrades. A més, s’han generat uns ingressos de més de 80.000 euros.