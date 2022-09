La caseta del funicular que hi ha abans d’arribar al santuari de Queralt es podria convertir en un punt d’informació turístic d’aquest indret i del seu entorn. L’Ajuntament preveu rehabilitar l’edifici i adequar-lo per aquest ús. La proposta del govern es va aprovar en el ple d’ahir per unanimitat.

Es tracta d’una edificació que e s troba en molt mal estat, i el consistori està pendent d’obtenir alguna subvenció per adaptar-lo. El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, va explicar que l’objectiu és que l’edifici «sigui un punt d’informació de les activitats en la natura i turístiques» que es puguin fer al voltant del Santuari i en l’obaga de Queralt. També es planteja que l’Exploratori de Recursos de la Natura hi pugui desenvolupar activitats.

En paral·lel, el consistori també vol rehabilitar la casa del Querot, una edificació que hi ha a la vora de la carretera de Queralt, just després de passar la Font Negra i la cruïlla per anar als Rasos de Peguera. El regidor va comentar que es rehabilitaria amb fusta de la Mancomunitat de Municipis per a la Biomassa, i es podria convertir en la seu d’aquesta entitat. Aquest últim és un projecte que està un pèl més avançat que l’anterior, ja que l’Ajuntament aspira a obtenir un ajut de fons Next Generation per fer-hi les millores.

Serra va afegit que era un edifici que s’adapta molt bé a les característiques de la convocatòria, perquè és de titularitat municipal i principalment es vol millorar l’eficiència energètica i posar-hi una caldera de biomassa.

Esperar subvencions

En tot cas, perquè els dos projectes es facin realitat serà imprescindible que l’Ajuntament obtingui subvencions. Per la caseta del funicular, el cost de les actuacions seria de 246.000 euros i per la casa del Querot la quantitat seria d’uns 140.000 euros, de manera que el total de l’import és de més de 380.000 euros.

L’edil recorda que són quantitats que no estan disponibles en el pressupost del 2022, però puntualitza que és important tenir els projectes aprovats per poder optar als ajuts.