Guillem Canal, el nou regidor de la CUP en substitució de Roser Valverde, serà cinquè tinent d’alcalde i tindrà un 20% de dedicació. Canal va prendre possessió en el ple ordinari d’ahir. Per altra banda, Eloi Escútia assumirà amb un 50% de dedicació la primera tinència d’alcaldia en el lloc de Roser Valverde, que va presentar la renúncia al juny.

Els altres regidors de govern que fins ara ostentaven una tinència d’alcaldia escalaran un lloc. Aleix Serra serà el segon amb un 33%, Maria Miró ocuparà la tercera tinència amb una dedicació del 50%, Ramon Camps serà el quart i passarà d’un 33% de dedicació a tenir-ne un 50, i Canal assumirà la cinquena amb la dedicació abans esmentada. Tenint en compte que Roser Valverde tenia un 100%, es reduirà el total de dedicació del govern. En paral·lel, també es preveu que baixi la despesa en retribucions.

Cesc Torrents se sincera

El fins ara regidor de Junts per Berga, Cesc Torrents, va presentar ahir la renúncia i es va sincerar entorn als motius que l’han portat a deixar l’acta. D’una banda, va assegurar que «no estic gens orgullós de la feina que he fet aquí» i va demanar disculpes a la ciutadania reconeixent que «no crec que hagi estat al nivell» i que no ha pogut dedicar al consistori tot el temps que esperava.

Per altra banda, l’edil va criticar l’excés de partidisme que ha detectat en el consistori i va reivindicar que la política local «és un lloc en que els barrets i el partit polític no és tant important». En aquesta línia, Torrents va argumentar que «sempre he pensat que ens ajunten més coses de les discrepàncies que tenim i públicament sempre hem demostrat moltes més discrepàncies. Vaig venir amb la il·lusió de que treballaria amb 17, i no he vist aquesta comunitat conjunta de treball. Sempre he vist dos bàndols», va sostenir.