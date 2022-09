Els formatges artesans, i concretament els de pastor, ja fa uns anys que s’han fet un lloc a la Fira de Santa Tecla de Berga, on tenen una presència notòria. Per aquest motiu, l’any passat es va organitzar la primera fira del formatge de pastors i pastores dels Països Catalans. La bona acceptació li ha donat continuïtat i aquest cap de setmana, en el marc de la fira, es farà la segona edició.

Enguany a la zona reservada per als formatgers artesans que elaboren amb llet del propi ramat n’hi haurà dotze. D’aquesta manera, la fira referma l’aposta de comptar amb un espai diferenciat per a la venda de formatges artesans, elaborats en petites formatgeries a partir de la llet del propi ramat que pastura diàriament pel territori. La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga, Roser Rifà, ha assegurat que «aquest fet diferencial aporta valor afegit a la fira amb un producte de quilòmetre zero que compta amb segell propi i que posa en valor la defensa d’aquest ofici».

La mostra està promoguda pel consistori berguedà conjuntament amb l’Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans, que es va presentar oficialment l’any passat a la Fira de Santa Tecla de Berga. Des d’aleshores, l’entitat ha participat en diverses fires de Catalunya amb els seus formatges de cabra, de vaca o d’ovella.

A part de les parades, durant tot el cap de setmana hi haurà tastos de vins de l’Empordà i formatges artesans per promoure el coneixement i la degustació dels productes formatgers.