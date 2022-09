« Berga, capital de la tardor» és la marca estrenada per l’Ajuntament per agrupar sota un mateix paraigües totes les activitats que se celebren durant aquesta estació i potenciar el municipi i els entorns com a atractiu paisatgístic, cultural i gastronòmic. «Estem convençuts que la tardor és de les millors èpoques per venir a visitar Berga i el Berguedà», va apuntar l’alcalde, Ivan Sànchez.

D’una banda, el batlle va posar en valor que a la comarca hi ha diverses zones per gaudir de la diversitat de tonalitats dels boscos de fulla caduca i que no tenen res a envejar amb altres punts d’Europa que són més visitats i coneguts. Sànchez també va destacar el potencial gastronòmic de la comarca, en referència a la cuina del bolet i de la caça. I finalment, va recordar que durant els mesos d’octubre i novembre Berga s’omplirà de fires i activitats culturals. La porta d’entrada a aquest període és la Fira de Santa Tecla, que se celebra aquest cap de setmana. La seguiran la Berga Bolet, la fira de l’Encant de les Ànimes per Tots Sants, i la Fira de la Xocolata i la Ratafia. A banda, el 14 d’octubre s’inaugurarà l’exposició dedicada a l’artista Josep María de Martín. Concerts de Patum al novembre En el programa d’activitats d’aquesta tardor, també s’hi inclouran els concerts de Patum que van ser suspesos al juny a instàncies d’un jutge. Es preveu que es facin en una recinte tancat per no exposar-se a les inclemències meteorològiques pròpies d’aquesta estació.