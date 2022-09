El comerç de moda Home-Dona Els Plens va abaixar la persiana la setmana passada després de mig segle de trajectòria, passant de pares a fills.

Quins motius l’han portat a tancar la botiga?

N’hi ha més d’un. Els personals i familiars els primers. I després, estem en una època que hem canviat tots els costums de viure. Aquí al carrer Major falta implicació d’ajuntaments i ajudes per reactivar-lo. I els carreres els tenim bruts. És una suma de coses. Ara el moment d’invertir, i he decidit baixar del tren. Ho he posat en una balança i he decidit tancar el negoci.

Com anava el negoci?

El van obrir els meus pares fa 55 anys, i jo fa 33 anys que m’hi dedico. M’he guanyat molt bé la vida i he conegut molta gent. Professionalment, tinc uns valors que m’hagués imaginat tenir gràcies a aquesta projecció d’anys de tenir un comerç. Es demana molta implicació. I ara la gent ha canviat els mètodes de compra. Teníem botiga a internet però quan entres en aquest món també hi ha molta competència.

Però ara el negoci funcionava?

Sí, sempre ha anat bé. Mentre hi ha un propietari que sent la professió sempre va bé. Però veig que ningú es quedarà el negoci de la família. És un tancament meditat des de fa 3 anys i havia de buscar el moment oportú perquè jo em sentís valenta per fer-ho.

Confia en l’APEU?

Jo penso que a Berga acabem pagant sempre els mateixos -els botiguers- per reinvertir aquí. Personalment, no hi crec. Dubto que ho aprovi un 50% perquè la gent està molt desmotivada.

Té algú interessat en el local?

Sí, més d’un. Vull que hi entri un projecte que pugui ser bo pel carrer i el veïnatge. Jo vull veure el carrer de la meva ciutat alegre i viu de comerç.

Què sent amb la botiga buida?

Nostàlgia no, em sento alliberada i feliç. Jo ja ho he donat tot aquí, i ara tinc ganes de donar-ho tot en un altre projecte i amb una altra manera de viure. Marxo molt contenta d’haver fet el que he fet.