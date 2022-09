Fa un any que Xènia Botella va decidir reobrir una botiga de roba interior a la Plaça de les Fonts, un dels punts d’entrada al carrer Major que encara té un cert dinamisme comercial.

Què et va portar a obrir una botiga en aquesta zona?

Volia un canvi de vida laboral i vaig trobar aquest negoci que estava tancat i havia funcionat molts anys. Tenia ganes de reobrir-lo. Va estar tancat 6 mesos, però ja portava obert 38 o 39 anys.

Entenc que devia funcionar oi?

Sí, jo soc la tercera propietària i en totes les anteriors els hi funcionava. A casa meva tota la vida haviem tingut un negoci de fotografia aquí quatre portes més amunt. I és un barri que conec i m’agrada.

I com li va el negoci ara que ja porta un any obert?

Per ser el primer any, estic molt contenta. Però espero que encara em vagi millor. A la gent li agrada un tracte proper i amable, i poder trobar coses que necessiten aquí i no haver d’anar lluny. Allò que no tinc, procuro busca’ls-hi i portar-ho fins aquí perquè no hagin de comprar per internet o marxar a comprar a Manresa o Barcelona.

Imagino que és molt important aquest tracte proper i familiar amb els clients no?

Clar, l’amabilitat, el tracte proper i que se sentin amb confiança. Aquí és un lloc on la gent es treu la roba i s’han de sentir a gust. I s’ha de tenir un bon caràcter i jo crec que el tinc. Suposo que per això la gent està contenta i torna.

Com veu la situació del carrer Major? Aquesta zona on és encara funciona força bé oi?

Aquí som 5 negocis, però que tanquin botigues al carrer Major no interessa a ningú, encara que jo estigui al principi. Com més coses obertes, més gent ve i més moviment hi ha. És trist quan veus la decadència del carrer Major.

I creu que el projecte de l’APEU pot canviar alguna cosa?

Esperem que sí. Però sí que és cert que els edificis estan tots molts vells i la gent acaba marxant perquè tot està molt deteriorat.