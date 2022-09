L’Hospital de Berga fa sessions de marxa nòrdica per pacients, per promoure l’activitat física i la comprensió i recuperació de la seva patologia. La iniciativa s’havia estrenat abans de l’estiu i es recupera durant el setembre, amb diverses sessions en grups.

Cada un té 8 participants que, guiats per professionals del centre, fan 4 sortides setmanals per introduir-se en el món de la marxa nòrdica i poder-la aplicar després a la seva vida quotidiana. Els participants són pacients que presenten lesions musculoesquelètiques, com problemàtiques de genoll o d’espatlla.