El món de la maquinària antiga reivindica les seves relíquies a la Fira de Santa Tecla de Berga

Arada, colladera, recol·lectora de patates, càntir, etc. Aquests són només alguns dels elements que es mostren al públic aquest cap de setmana a la Fira de Santa Tecla de Berga, en el marc de l’exposició de maquinària agrícola antiga.

Es presentava com la gran novetat i un dels principals al·licients d’aquesta edició. Tot i no ser la zona de la fira amb més afluència de visitants, sí que durant tota la jornada d’ahir diversos curiosos s’acostaven a l’espai d’aquesta mostra, situada al final de la plaça Viladomat.

Albert Torras, president dels Amics de Tractor d’Època del Bages, que van assistir a la fira convidats pels seus companys i responsables de la mostra Amics del Clàssic l’Espunyola, va explicar a Regió7 que a Catalunya i a l’Estat espanyol encara és un sector poc conegut.

Torras destaca que hi ha països europeus com França o Itàlia que estan molt més avançats en la conservació i en saber donar valor a aquestes peces. Ahir, a Berga, hi havien elements dels anys 30 del segle passat, és a dir, amb gairebé 100 anys d’història. A banda d’aquesta exposició, durant tot el cap de setmana també hi ha un espai de mostra i venda de maquinària agrícola.

Protagonisme del primer sector

L’aposta per aquest àmbit i el de la ramaderia converteixen la Fira de Santa Tecla en una mostra de referència de la Catalunya central pel que fa al primer sector.

La zona d’aparador de bestiar de races autòctones del territori es va omplir d’un públic familiar, que contemplava els animals i els hi donava el farratge que sobresurtia dels tancats del bestiar. També estava concorreguda la zona dedicada exclusivament als formatgers de pastor, que tornaven al lloc on es van presentar al públic fa just un any.

A més, es busca la participació de la gent amb el concurs d’hortalisses estrambòtiques. Ahir a la tarda, 35 persones ja havien presentat les seves verdures que tenen característiques fora de l’habitual. Hi ha temps per participar fins aquest diumenge a la tarda, quan està prevista l’entrega de premis d’aquesta segona edició de la iniciativa.