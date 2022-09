Cal Blanxart és el nom de la cooperativa que s’ha constituït a Berga amb l’objectiu de rehabilitar l’edifici del barri vell d’aquest mateix nom i crear un projecte de vida en comunitat.

La proposta de la cooperativa es basa en la voluntat de tenir accés a habitatge assequible, estable, flexible i sostenible al barri vell de Berga i recuperar un edifici en desús i en mal estat des de fa anys. Es preveu que l’edifici, fins ara en mans d’un privat, passi a tenir una propietat col·lectiva per part de la cooperativa.

A més de la cooperativa d’habitatge, donada la grandària de l’edifici i els diversos locals que inclou en la planta baixa, es crearà una cooperativa de consum per dur a terme un projecte socio-cultural per socis, veïns i entitats del barri que inclourà: hort comunitari, pati, espai per entitats, local comercial cooperatiu, taller, biblioteca, sala d’estudis, sala de rentadores i biblioteca.

El projecte té el suport de la fundació La Dinamo, que amb aquest últim ja acompanya sis cooperatives arreu de Catalunya. La presentació de la iniciativa que es va fer ahir dissabte, i que va comptar amb una xerrada informativa i dinar popular. Els impulsors van destacar que l’objectiu no només és poder-hi viure, sinó també recuperar la una diversitat d’activitats comercials i culturals que hi havia hagut al barri vell.

En el projecte s’hi pot col·laborar de diferents formes: com a persona que viu a l’edifici, com a soci usuari o soci col·laborador. La diferència entre els dos perfils de socis és que el primer participa i treballa en el projecte de Cal Blanxart, i pot fer ús dels espais comuns, mentre que el segon tan sols fa una aportació econòmica al projecte. Es pot canviar la categoria de soci i aspirar a ser habitant, passant abans per soci expectant.