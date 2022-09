Berga acollirà una nova edició del Concurs de Pintura Ràpida de Tardor el proper 1 d’octubre, amb la novetat de que enguany s’incorpora una categoria dedicada a les places del nucli antic. És un certamen anual que té l’objectiu de promoure l’art i la pintura en diversos espais de la ciutat i fomentar la interacció artística de les persones participants.

Els carrers del centre històric amaguen racons que condueixen a places i placetes amb encant i alhora diferents, les unes de les altres. Enguany, el certamen vol potenciar el coneixement d’aquests espais que han estat testimonis del pas del temps i l’evolució de la ciutat creant una categoria dedicada a les places del nucli antic. Aquesta categoria pren el relleu i substitueix la categoria del Convent de Sant Francesc, implementada en les tres últimes edicions del concurs.

La inscripció per participar al Concurs de Pintura Ràpida de Tardor de 2022 és gratuïta i es podrà fer el mateix dissabte 1 d’octubre, de 8 a 9 del matí, als baixos de l’antic local comercial de Cal Barons, situat al carrer de la Ciutat, números 9-11. El segellat dels llenços es farà en el moment de formalitzar la inscripció per tal que les persones participants puguin iniciar el procés de creació de les obres. Cada artista podrà presentar una sola obra que haurà d’estar elaborada des dels emplaçaments recollits i delimitats en el mapa inclòs en les bases del concurs. La mida dels llenços haurà de ser d’un mínim de 12 F i un màxim de 40 F o equivalent, tal com estableix el sistema de mesura universal.

La dotació econòmica del concurs serà de 1.450 € distribuïts en un 1r, 2n i 3r premi de 450, 300 i 250 €, respectivament. També hi haurà un premi especial de 450 € per a les obres dedicades a les places del nucli antic. Les obres que optin al premi en aquesta categoria, no podran obtenir el primer premi genèric, però sí que podran ser reconegudes amb el segon o tercer premi del certamen.