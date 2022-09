La Fira de Santa Tecla atrau molt públic però els paradistes no fan gaire caixa

La Fira de Santa Tecla de Berga va tancar aquest diumenge amb una gran afluència de visitants durant el cap de setmana en l’espai firal del Passeig de la Indústria i la Plaça Viladomat però amb unes vendes bastant reduïdes. Així ho van constatar diversos paradistes a aquest diari.

La mostra centrada en el sector primari tornava enguany amb tota la seva esplendor, després d’una edició del 2021 que ja es va poder celebrar amb força normalitat, i el públic va respondre omplint els diferents espais i participant també en activitats com el Concurs d’Hortalisses Estrambòtiques.

No obstant això, la resposta no es va plasmar en un bon nivell de vendes en les parades. Els formatgers de pastor van retornar al lloc on es van donar a conèixer ara fa un any, però tot i l’interès d’alguns visitants pel producte que oferien i que podien degustar, eren pocs els qui acaben adquirint-lo.

La principal explicació s’ha de buscar en el delicat context econòmic: la pujada de preus. Francesc Molins, pastor formatger de la granja Les Feixes, de Moià, va assegurar que en la passada edició els visitants compraven més. «L’any passat el consum d’una família que s’aturava a la parada potser era de 20 euros, i aquest any és de 5. És brutal», va sentenciar Molins.

El sector no viu al marge de la pujada de l’encariment de les matèries primeres i aquestes fires són un aparador important per compensar els costos. Tot i això, Arnau Quingles, de Formatges L’Oliva, va recordar que alguns productors «han de fer mans i mànigues per venir», ja que han de llogar algú per fer-se càrrec del bestiar, i es ressenten especialment de les fires que no han estat del tot positives. No obstant, Quingles va destacar que per als membres de l’associació és important assistir a aquests certàmens per donar-se a conèixer. «Hi ha molta gent voltant, i costa que la gent es pari i compri, però tampoc és un desastre», opinava, malgrat tot, Quingles.

En paral·lel a la fira dels productors de l’associació, durant la franja del migdia hi va haver maridatge de vins de l’Empordà i formatges. L’activitat, pensada per promoure el coneixement i la degustació dels productes formatgers, va tenir una gran rebuda les dues jornades.

A Santa Tecla també hi havia lloc per als paradistes que oferien diferents productes com embotits, mel, olives, pa, coques, llaminadures naturals, xocolates, fruits secs o conserves, que, també, van reconèixer que venien poc. «Hi ha gent, l’organització de la fira és espectacular, però la gent només passa pel mig», va lamentar Lídia Cardona, de Berga Art. Mentrestant, María Martín, de l’Abella del Berguedà, va destacar que «costa vendre però com a tot arreu».

Passió pel bestiar

L’espai dedicat al bestiar va atraure un encuriosit públic familiar i infantil. Vaques, bous, ovelles, cabres, ponis, porcs, gallines i altres animals d’una quinzena d’explotacions ramaderes omplien l’espai firal de la plaça Viladomat per mostrar la riquesa i varietat de bestiar de races autòctones catalanes del territori.

Altres activitats destacades de la fira han estat les trobades d’acordionistes i de puntaires, o la mostra de vehicles d’ocasió de diferents concessionàries berguedanes del sector de l’automoció, que tornaven al certamen després de l’absència en la passada edició.