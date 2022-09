Pep Venturós, com a fundador de l’associació de pastors i pastores formatgers, té la seva part de responsabilitat en que la Fira de Santa Tecla tingui un espai exclusiu dedicat als formatges de pastor.

Com us està afectant l’encariment de preus?

Molt. El preu dels cereals està pels núvols. Se’ns ha encarit gairebé un 50%. I això en el pla convencional. Amb el cereal ecològic en aquests moments és inviable. No podem sortir al mercat amb un preu tan car perquè la gent no compra. Suposo que molts al final deixarem el cereal ecològic per aquest tema.

En l’associació de pastors formatgers tots esteu una mica en la mateixa situació, oi?

Sí. Tots som ecològics però no certificats. Però més o menys som del mateix moviment. Fem un producte més sostenible i ecològic. Ens trobem amb que haurem d’abaixar la producció perquè el preu del cereal no el podem aguantar.

I el preu del formatge de moment l’estan mantenint igual?

Per exemple, si el cereal s’ha apujat un 40%, nosaltres hem apujat el del formatge un 7 o un 10% com a molt. Si l’apugem gaire no el vendrem.

Noten que la gent compra o gasta menys, oi?

Sí, i si volen menjar formatge suposo que en compren de més barats. Jo animo a la gent a que en el comprin a nosaltres encara que ho facin poc. Al final som els que estarem mantenint el territori.

Estan satisfets amb la gent que hi ha a la fira?

De gent n’ha passat molta. El que passa és que la gent gasta poc. Aquest any l’Ajuntament encara ha apostat més que el passat perquè tinguéssim un espai més diferenciat i això és positiu i apostem perquè continuï sent així.

Ha crescut l’interès, doncs?

Hi ha gent més interessada, sí. Aquest any hem fet els tastos guiats i ha agradat molt. Estem convençuts que és positiu perquè s’explica el que estem menjant i el que hi ha a la fira, i ho hem d’anar fent perquè la gent li doni un valor afegit.