Els professionals del CAP Gironella (EAP Baix Berguedà) han organitzat diverses activitats adreçades als infants del municipi amb l’objectiu que coneguin la malaltia d’Alzheimer i els efectes que té sobre les persones que la pateixen. Tindran lloc entre el dimecres vinent, 21 de setembre, i el dijous, 29 de setembre. S’organitzen amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, que se celebra aquest dimecres.

Encetarà la setmana amb una activitat adreçada als nens i nenes de 3r i 4t d’educació primària dels tres centres escolars del municipi –que són l’escola pública Gironella, l’escola Sant Marc de Cal Bassacs i l’escola FEDAC–, que es farà al Local del Blat, entre les 9 i les 11 del matí. Després d’una breu presentació de la tasca que realitza l’Equip de sanitaris, es convidarà els infants a participar en un exercici de memòria i en una dinàmica grupal que vol representar gràficament com aquesta malaltia afecta el cervell humà. Tancarà l’activitat un torn obert de preguntes.

El mateix dimecres 21, a les 17.30 h, es realitzarà el Taller de música “Un viatge en el temps per mitjà dels sons i la música” al Casal cívic la Llar de Gironella, a càrrec de Míriam Oró. L’activitat va adreçada a les persones usuàries del Casal. Pel que fa als alumnes de 1r i 2n de primària de les escoles gironellenques, visitaran el CAP els dies 22, 27 i 29 de setembre. L’objectiu és que els infants es familiaritzin amb el servei de Pediatria del CAP, amb les ‘bates blanques’ i la resta de recursos del centre, a fi de fomentar un vincle més estret amb la Unitat de Pediatria, que els acompanyarà fins als 15 anys.

Les activitats estan organitzades pel referent de benestar emocional, Xevi Capdevila, amb el suport de la infermera de pediatria, Glòria Serradell; la pediatra, Marta Mauri; i la referent d’atenció comunitària, Irma Fornell. Capdevila explica: “Que els infants es vinculin de forma positiva amb els centres sanitaris pot actuar com a agent protector davant de casos en què algun familiar presenti una patologia com l'Alzheimer”.

Què provoca l’Alzheimer?

La malaltia d'Alzheimer és un trastorn progressiu i degeneratiu de les cèl·lules cerebrals que provoca un deteriorament de la memòria, el pensament i la conducta de la persona. Produeix una disminució de les funcions intel·lectuals, dificulta l'aprenentatge de nous conceptes, interfereix en la capacitat de la persona per realitzar la seva vida diària i produeix canvis en la seva personalitat i conducta. Les dades publicades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) indiquen que, a tot el món, l’any 2030, 75 milions de persones estaran afectades per malalties que causen demència. La xifrà arribaria als 132 milions de persones l’any 2050.