Berga ha posat en marxa una consulta oberta a la ciutadania com a pas previ a l’elaboració d’una nova ordenança en matèria de contaminació acústica. És una de les mesures que el consistori va decidir tirar endavant després que un jutge obligués a suspendre els concerts d’aquesta Patum davant el recurs presentat per Berga Residencial per excés de soroll.

L’Ajuntament proposa la creació de l’ordenança de contaminació acústica en exercici de la potestat reglamentària dels ajuntaments. Els objectius són preveure les vicissituds socials, culturals i tradicionals del municipi en el reglament; regular aspectes rellevants de la convivència social no previstos en la legislació genèrica (horaris en què les persones particulars poden fer obres, entre d’altres) i l’actualització del mapa de capacitat acústica, si s’escau. Per altra banda, el consistori ha impulsat l’elaboració d’un reglament d’ús de les instal·lacions municipals de l’Espai Jove. Permetrà a l’Ajuntament disposar d’un document per determinar la cessió de l’espai amb l’objectiu que les persones físiques o les entitats sense ànim de lucre puguin fer activitats d’interès públic, social o cultura ldestinades als adolescents i joves del municipi. El termini per presentar instàncies sobre els dos projectes estarà obert fins el proper 29 de setembre. Al web del consistori es pot consultar tota la informació dels processos i hi ha l’enllaç d’accés al formulari.