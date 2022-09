La Festa dels Bolets, una de les més emblemàtiques de la comarca en la seva matèria, torna el diumenge 2 d'octubre amb tota la seva esplendor i els seus actes més multitudinaris després de la suspensió dels últims dos anys per la pandèmia. El Concurs de Boletaires, l'esmorzar, les sardanes i l'encesa de la falla seran els principals alicients de la 64à edició d'una festa que comparteixen Berga i Castellar del Riu i que tornarà a comptar amb el servei de busos per pujar a Puigventós ofert pel Consell Comarcal.

Durant el matí, l'atenció se centrarà en el municipi de l'Alt Berguedà. Des de primera hora, boletaires de totes les edats que participin en el concurs buscaran omplir al màxim les seves cistelles. Tindran temps, fins a 2/4 de 12, l'hora de la pesada.

A més, com ja va avançar Regió7, es vol incentivar la participació d'aquelles persones que no siguin tant expertes i s'han creat tres categories diferents en funció dels quilos de bolets recollits. En aquest sentit, el president de la Penya Boletaire de Berga, Ramon Minoves, ha posat èmfasi en que hi ha sis premis en la categoria de menys de 20 quilos. "Volem que la gent pugi i faci els seus 2, 3 o 4 quilos", ha ressaltat.

En paral·lel, durant el matí hi haurà el tradicional esmorzar al Pla de Puigventós. S'hi pot arribar amb cotxe, però per tercer any consecutiu s'anima la població a fer-ho en bus per reduir la concentració de vehicles. En sortirà un cada mitja hora des de Berga a partir de 2/4 de 9 del matí. L'últim bus de tornada marxarà de Puigventós a 2/4 de 2 del migdia. Les inscripcions pel concurs i per pujar a Puigventós amb autobús es poden formalitzar al comerç Fígols Home-Dona de Berga.

A la tarda, l'activitat es concentrarà a la capital berguedana, amb les sardanes i l'encesa de la falla. Minoves, ha explicat que a partir de dilluns i dimarts vinent "començarà a agafar forma" la falla, en la qual s'hi treballa des del mes de maig. Abans de l'encesa, es repetirà "un petit espectacle pirotècnic", ja que segons Minoves no es pot arribar a considerar un castell de focs.

Per altre costat, al Pla de Puigventós hi haurà set parades de productes alimentaris i artesanals de la comarca. És una iniciativa de l'Agència de Desenvolupament, que també ha fet una formació en manipulació d'aliments als membres de la Penya. Col·laboren amb la Penya Boletaire els ajuntaments de Castellar del Riu i Berga, el Consell Comarcal i l'Agència.

Els boletaires d'honor d'aquesta edició seran l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, el micòleg berguedà Lluc Escànez i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit.