Puig-reig encara la recta final de la primera fase del parc central

Últims retocs abans d’enllestir la primera part del parc central de Puig-reig, una de les obres més importants que ha realitzat l’equip de govern de Puig-reig en aquest mandat, sobretot a nivell visual i estètic, ha destacat a Regió7 l’alcalde del poble, Josep Maria Altarriba.

Tot i que encara queden pendents alguns treballs per acabar definitivament la primera fase, qualsevol persona que s’hi apropi ja es pot fer una idea molt definida del què serà l’espai, que des de fa setmanes ja està obert i la població pot fer ús de les instal·lacions.

Els treballs han consistit en la plantació de l’arbrat, que creixerà en els propers anys i donarà un aspecte més imponent al parc, i s’han habilitat els camins que travessaran el parc, així com instal·lat els elements de cal·listènia pels joves i la zona infantil. També hi ha diversos bancs i taules. En les pròximes setmanes, l’obra s’acabarà amb la instal·lació de l’enllumenat i d’una barana que dóna al talús de la riera de la Sala, i la col·locació d’herba en algun punt.

El cost d’aquesta primera fase ha estat d’entre 150.000 i 200.000 euros. És una quantitat important que ha hagut de sufragar íntegrament el consistori, si bé l’alcalde puntualitza que no és el projecte d’aquest mandat que ha suposat una despesa més gran per les arques municipals. La major part de les obres les han realitat els treballadors de la brigada municipal.

Per altre costat, Altarriba comenta que les obres de la segona fases faran entre 2023 i 2024. Consistiran en instal·lar un amfiteatre a l’aire lliure per celebrar-hi actes i activitats a tocar de la riera de la Sala i s’hi plantaria més arbrat.

Consulta per decidir el nom

El consistori va batejar inicialment com a parc central aquest espai, però seran els veïns i veïns els que decidiran en última instància com es dirà. Les entitats poden suggerir noms fins el 30 de setembre -com a màxim tres cada una-, i d’entre totes les propostes el consistori n’escollirà quatre o cinc, que se sotmetran a votació popular.