La restauració de la plaça Galceran de Pinós de Bagà, que al mes d’agost va aixecar un important malestar veïnal i una forta inquietud per si l’estabilitat de les cases es podria veure afectada per les obres, només havia rebut una al·legació fins ahir.

Es poden presentar des del 10 d’agost, dos dies després del ple que va donar llum verda a la reforma de la plaça. El període per presentar al·legacions serà més llarg del que es marca perquè la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) va anar tard. Atesa aquesta circumstància, i que el termini en aquests casos és de 30 dies d’hàbils, els baganesos tenen encara 20 dies per presentar les al·legacions que creguin oportunes, fins el proper 10 d’octubre.

El regidor d’Urbanisme, Marc Camps, admet que li genera certa sorpresa el fet que només una persona hagi presentat una reclamació, tenint en compte el volum de signatures que en el seu moment es van recollir en contra del projecte.

De fet, en la sessió del 8 d’agost en que es va portar a aprovació, la sala de plens es va omplir de gom a gom i es van quedar a fora desenes de persones visiblement inquietes pel què suposaria la reforma de la plaça porxada. El veïnat també es va queixar de que el projecte no s’havia consensuat amb ells.

Les actuacions consistirien en rebaixar entre 50 i 60 centímetres la part central de la plaça per equilibrar-la amb l’alçada del porxo inferior, mentre que per accedir al superior s’hi faria una bancada amb diferents nivells. Aquest últim punt és el que incomodava més alguns veïns, que temien per l’estabilitat de les columnes.

Un any per a la nova plaça

En cas que les al·legacions presentades no facin fer marxa enrere al consistori, la licitació i l’inici de les obres podria ser aquest mateix any. El termini d’execució és de mig any, de manera que a l’estiu la plaça restaurada ja podria ser una realitat. Es preveu, doncs, que les obres es desenvoluparan en ple període electoral i s’haurà de veure de quina manera poden afectar la campanya i els resultats.