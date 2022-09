Del 26 de setembre al 2 d’octubre Avià celebrarà la XXXIII Setmana d’Homenatge a la Gent Gran amb un programa ben divers on set persones del poble rebran un reconeixement pel seu 80è aniversari. Enguany la celebració comptarà com és tradicional amb set dies plens de múltiples activitats.

Als matins, hi haurà activitats físiques a l’aire lliure com les caminades, el torneig de petanca i la tirada de bitlles catalanes; i a les tardes, activitats culturals com conferències, exposicions i xerrades sobre diferents àmbits, música i entreteniment.

“La tirada de bitlles catalanes és una activitat molt tradicional de la nostra cultura i que no es pot perdre. Després d’uns quants anys sense realitzar-la, l’hem volgut recuperar” ha comentat Àngel Belmonte, president de la junta del Casal de la Gent Gran d’Avià.

La Setmana de la Gent Gran homenatjarà un total de set avianesos i avianeses que aquest any han complert 80 anys. Aquest acte de celebració tindrà lloc el dissabte 1 d’octubre dins la sala gran de l’Ateneu després del dinar de germanor. A més a més, hi haurà un concert de petit format i música de ball a càrrec de Margarita i les Veus del Ter.

El dimarts 27 i el dimecres 28 al matí es faran les dues caminades, la primera prèviament comptarà amb una demostració de la tècnica de la marxa nòrdica. També cal remarcar que les xerrades, exposicions i conferències es duran a terme cada tarda a partir de dos quarts de sis al Casal de la Gent Gran.

Finalment, la jornada d’activitats conclourà el diumenge al migdia amb la celebració de la missa amb l’actuació de la Coral Santa Maria d’Avià i amb la ballada i cercavila del grup dels Geganters d’Avià fins a arribar al Casal, on es farà un vermut popular.

El programa d’actes de la XXXIII Setmana d’Homenatge a la Gent Gran d’Avià es pot consultar íntegrament a les xarxes socials de l’Ajuntament d’Avià. Totes les activitats són obertes i gratuïtes per a tothom i sense límits d’edat.