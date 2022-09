Una carretera de muntanya reservada exclusivament per a ciclistes. Aquesta és la proposta de la Berguedà Bike Day, un esdeveniment pioner que se celebra aquest dissabte, 24 de setembre, a Coll de Pal. Darrere aquesta iniciativa hi ha el Consell Comarcal del Berguedà, que estudia fórmules per potenciar el cicloturisme. Es tracta d'una trobada no competitiva inspirada en unes jornades que es fan a les Dolomites (Itàlia) i que, si funciona, es podria replicar.

El coll de Pal és un dels ports de muntanya més emblemàtics i durs del país. Amb els seus gairebé 19 quilòmetres i un desnivell de més de 1.200 metres, ha estat dos vegades final d’etapa de la Volta a Catalunya i tres de la desapareguda Setmana Catalana. A més, enguany ha sigut final de la primera etapa del Tour de Lord. A qui va dirigit el Berguedà Bike Day? La trobada està orientada a tots els apassionats del ciclisme sense tenir en compte el seu nivell. No és competitiva. A quina hora se celebra? De 9 del matí a 1 del migdia, la carretera d’accés a Coll de Pal estarà tallada al pas de vehicles, motos i furgonetes des de la urbanització de Sant Sebastià, per tal que els participants puguin gaudir de la ruta sense preocupar-se pel trànsit de cotxes. Quin és el recorregut de la prova? El recorregut sense vehicles serà d’uns 19 quilòmetres des de Bagà. El desnivell és d’uns 1.288 metres, i el% de pendent mitjà és del 6,6%. Tot i que es tracta d’una ascensió dura, els primers quilòmetres són més suaus, de manera que qualsevol persona podrà fer aquest tram al marge de les seves capacitats. Hi haurà avituallament? No, no hi haurà avituallament, però sí que s’habilitarà un servei de dutxes a Guardiola de Berguedà, a 3 quilòmetres de Bagà. A més, hi haurà servei d’assistència i ambulància, i marcatge de cada quilòmetre. Es podrà accedir d'alguna manera en cotxe a Coll de Pal? No, de 9 a 1 la carretera estarà tallada. Això afectarà l’accés al refugi Rebost i els veïns d’alguna casa disseminada. A més, si es vol anar a fer muntanyisme a la zona tampoc es podrà accedir a través de la carretera en la franja horària ja esmentada. Es calcula que per la carretera de Coll de Pal hi circulen 175 vehicles de mitjana al dia. Quines són les normes per als participants? Els participants hauran de circular pel carril dret de la carretera i respectar el medi ambient. L’ús de casc de protecció és obligatori. Cal inscripció prèvia? No, en tractar-se d'un esdeveniment no competitiu. Hi ha previsió de pluja? A diferència de les tempestes que hi ha previstes per la nit i matinada de divendres a dissabte, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que els ruixats facin una treva dissabte al matí. A la tarda, tornaran a aparèixer. Consulta la previsió aquí.