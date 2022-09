El Patronat de la Patum es reuneix aquesta tarda amb el punt a l’ordre del dia de donar llum verda al reglament del Consell Municipal de la Patum, que substituirà el Consell Municipal de la Patum. És el pas previ a l’aprovació definitiva que ha de passar per ple.

Amb aquest nou òrgan es vol adaptar els estatuts a la normativa de participació ciutadana. Més enllà d’això, però, no es preveuen canvis substancials en la composició del nou Consell. A hores d’ara està format per l’alcalde, un representant de cada grup municipal, diversos caps de colla i patumaires, entre d’altres. En la sessió d’avui es debat aquesta composició però el nomenament definitiu es fa per decret d’alcaldia.

Patum Tot l’Any

A banda, l’altre punt destacat que es discutirà en l’encara Patronat és l’enfocament del programa Patum Tot L’Any i de les pròximes propostes. Aquesta és una iniciativa de l’Ajuntament de Berga i la Comissió de la Patum, juntament amb diverses entitats de la ciutat, que té com a objectiu que l’essència de la festa es mantingui els dotze mesos de l’any, a través de diverses activitats de caràcter cultural i divulgatiu. Es va crear el passat mes de maig i abans de l’última Patum ja es va programar un cicle d’activitats.