El Patronat de Patum, l'ens en què Ajuntament i Colles han debatut en els darrers anys sobre la festa, té els dies comptats. En una de les darreres sessions d'aquests organisme celebrada la tarda de divendres, s'ha aprovat el reglament del Consell Municipal de la Patum, que és l'estament que substituirà el Patronat a partir de gener.

En el proper Ple municipal del mes d’octubre, s’apro definitivavaràment el text del reglament que aquest divendres s'ha validad al Patronat. El futur Consell Municipal de La Patum estarà integrat per representants polítics, tots els caps de colla i quatre patumaires. En el proper Patronat, previst pel 18 de novembre, es determinarà el nomenament de les persones integrants, que s’aprovarà posteriorment per Decret d’Alcaldia, segons han explicat fonts de l'Ajuntament de Berga. En aquest sentit, el Consell Municipal de La Patum entrarà en ple funcionament a principi del 2023, moment en què es durà a terme la primera reunió d’aquest nou ens.

Amb el canvi de nom, també s'adeqüen els estatuts actuals a la normativa actual de participació ciutadana. L’Ajuntament de Berga va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana l’any 2018, el qual regula la definició, l’acord de creació, les funcions, la composició i el funcionament dels òrgans formals de participació. Aquest reglament es va elaborar d’acord amb la normativa vigent de participació ciutadana d’àmbit estatal i català. En aquest sentit, en els actuals estatuts del Patronat de La Patum s’inclouen alguns articles que no són propis d’un òrgan formal de participació, com per exemple l’article 2 sobre el patrimoni adscrit a l’entitat o l’article 14 sobre els fons de l’entitat.

En la mateixa sessió s'ha avançat en la definició de la idea de "La Patum tot l’any". En aquests sentit, el govern de Berga ha explicat que els propers actes de La Patum tot l’any es concentraran durant el mes de novembre. El dissabte 5 de novembre es durà a terme l’espectacle musical familiar ‘El batec del Tabal’, a càrrec de La Melanzana Ensemble, al convent de Sant Francesc. Properament es posaran les entrades a la venda. Així mateix, el divendres 25 de novembre, coincidint amb el dissetè aniversari de la proclamació de La Patum com a Patrimoni oral i immaterial per la UNESCO, se celebrarà l’acte institucional, en el qual s’homenatjarà a diferents persones que han contribuït a fer créixer la festa des de diferents àmbits en el marc del cicle d’entrevistes ‘Vides de Patum’. El dissabte 26 de novembre es duran a terme els concerts de Patum que no es van poder realitzar el passat mes de juny. Per al 2023, els actes de La Patum tot l’any s’iniciaran just després de Setmana Santa.

Per últim, en la sessió d'aquest divendres, l’Ajuntament de Berga ha presentat una sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura per crear un espai museitzat i actiu, o "un espai immersiu", com ha definit la proposta, per mostrar La Patum al convent de Sant Francesc. Seria un complement a l’oferta de visita a l’espai expositiu de la comparseria.