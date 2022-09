Uns 250 ciclistes han gaudit aquest matí de la iniciativa Berguedà Bike Day, que els ha permès pedalar per la carretera que enllaça Bagà amb Coll de Pal sense cotxes. L’activitat, pionera a Catalunya, ha consistit en tallar el trànsit en aquest port de muntanya (carretera BV-4024) per fomentar el ciclisme segur. De les 9 del matí a la 1 del migdia el tram de 18,5 quilòmetres s’ha restringit a bicicletes, amb la senyalització corresponent i dispositiu de Mossos d’Esquadra. Ha estat la primera vegada que això s’ha fet al país en una prova no competitiva, i l’experiència ha estat «molt positiva», han coincidit a destacar l’organització i els participants a la matinal ciclista, en la qual el temps hi ha acompanyat.

La Berguedà Bike Day l’ha organitzada el Consell Comarcal del Berguedà amb la col·laboració dels ajuntaments de Guardiola de Berguedà i Bagà, i el suport de la Federació Catalana de Ciclisme. Una iniciativa que s’ha inspirat en el Sellaronda Bike Day que es fa a les Dolomitas. L’èxit de la jornada fa pensar en la seva continuïtat: «Volem que hi hagi més jornades com la d’avui. I ja podem dir que hi haurà segona Bike Day tallant un altre port de muntanya, que puc avançar que serà més proper a Berga», assenyala Abel Garcia, conseller comarcal d’Esports. Abel Garcia anima a altres territoris a emmirallar-se amb el Berguedà: «Seria ideal tenir un calendari de jornades com la d’avui perquè els ciclistes, que no poden practicar l’esport en una instal·lació esportiva, puguin gaudir de ports i carreteres amb total seguretat, i evitar així atropellaments». Abel Garcia també posa l’accent en la promoció de la comarca des d’una vessant cicloturística: «Una vegada més demostrem que la comarca promociona l’activitat esportiva, i això fa atraure visitants». Ciclistes de totes les edats, del Berguedà i de fora de la comarca, i amb bicicletes de carretera, de muntanya, de gravel i elèctriques, han aprofitat l’oportunitat de pujar fins a Coll de Pal, o fer un tram de carretera, sense haver de patir pels cotxes. Tot i ser una carretera poc transitada, en aquesta època de bolets hi circulen vehicles que s’han d’esquivar, i aquest matí, en canvi, «hem pogut anar en bici sense patir pels cotxes. Això et dona molta tranquil·litat, hem pujat amb una colla de quatre amics de Berga i ha anat molt bé», explicava Joan Carrillo al punt de sortida i arribada (a l'alçada de la urbanització de Sant Sebastià, fora del nucli urbà de Bagà). Com ell, tots els ciclistes han aplaudit i agraït la iniciativa, i han demanat més talls de carreteres per «poder sortir amb bici amb seguretat». Això ha fet que molts joves menors d’edat aprofitessin avui per pujar un port de muntanya sense el perill dels cotxes. El repte eren 18,5 quilòmetres, amb una pendent mitjana de 6,6% i rampes del 12-13%, i 2.106 metres d'altitud.