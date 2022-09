Els Castellers de Berga i els Nois de la Torre (Torredembarra) han guanyat la primera jornada del Concurs de Castells, que s'ha celebrat aquest diumenge a Torredembarra. Les dues colles han descarregat els mateixos castells: el 7d7, el 5d7 i el 4d7 amb agulla, que els han permès sumar 1.200 punts. El podi de la primera jornada l'han completat els Castellers d'Esparreguera, que han assolit el 4d7a, el 5d7 i el 3d7a, que els han donat 1.160 punts. La trobada s'ha celebrat finalment al pavelló Sant Jordi per la previsió meteorològica, que amenaçava pluja. La diada ha tingut un ambient molt festiu i les graderies s'han omplert per gaudir de l'espectacle ofert per les dotze colles participants.

Els torrencs i berguedans han fet una actuació immaculada i han cobert el concurs en tres rondes. Els locals han obert plaça amb el 7d7, seguits del 5d7 i el 4d7a. En canvi, els Castellers de Berga han apostat d'inici pel 5d7, seguits del 7d7 i el 4d7a. En haver executat les construccions correctament no han rebut cap penalització i això ha fet que s'hagi produït un empat.

El cap de colla dels Nois de la Torre, Lluís Batet, ha expressat la seva satisfacció: "Era una competició contra nosaltres mateixos. No teníem res més per tirar". La cocap de colla de Berga, Alba Cruanyes, ha posat en valor "el volum de gent" que han aconseguit arrossegar i ha posat de manifest que la colla els "pressiona més" per provar construccions superiors.

El podi l'han completat els Castellers d'Esparreguera, que han descarregat el 4d7a, el 5d7 i el 3d7a en una actuació que ha deixat molt satisfet el seu cap de colla, Joel Segura. Els han seguit els Castellers de Castelldefels, que han volgut mostrar tot el seu repertori i han fet quatre construccions. Primer han fet el 3d7 i el 4d7a, mentre que en tercera ronda han carregat el 5d7. Un castell que ha anat molt al límit i ha acabat amb el despenjament d'un membre de la canalla durant la descarregada. Tot i que la resta de l'estructura ha aguantat, per les normes del Concurs s'ha considerat tan sols carregat. Finalment, en cinquena ronda han executat el 3d7a.

La cinquena posició ha estat per als Castellers de Mollet, que en tres rondes han fet el 3d7a, 4d7a i 3d7. Els Castellers de Badalona han quedat en sisè lloc, tot i que han apostat molt fort per guanyar. D'entrada han fet el 3d7, 4d7 i 3d7a i en quarta ronda han intentat el 2d7, que no han pogut coronar. Si l'haguessin descarregat haurien arribat fins als 1.255 punts.

Per la seva banda, els Matossers de Molins de Rei han descarregat el 3d7 i el 4d7, mentre que el 3d7a de tercera ronda ha quedat en carregat. Menys sort ha tingut la Colla Castellera de Figueres. Han començat molt bé descarregant el 5d7 i el 4d7a, que els posava en disposició d'assolir un lloc de podi. Però en tercera ronda han fet un intent desmuntat del 3d7a, que ha quedat en intent a la quarta. La caiguda ha fet que renunciessin a fer un castell en la cinquena i última tanda.

En el novè lloc han empatat tres formacions. Els Castellers del Riberal, la Colla Castellera La Bisbal del Penedès i els Castellers d'Altafulla. Totes han descarregat el 3d7, el 4d7 i el pilar de 5. Tot i això hi ha hagut matisos en els seus programes. Així, en tercera ronda els de la Catalunya Nord han ensopegat amb el 3d7a, mentre que els Bous no han pogut fer-li l'aleta al 5d7. Les dues formacions han optat pel pilar en quarta ronda, una decisió que també ha pres Altafulla per tal de millorar la seva puntuació, ja que havien obert plaça amb un castell inferior, el 2d6. Finalment, els Castellers de Cerdanyola, únicament han exhibit dues construccions, el 3d7 i el 2d6.

A causa de les diferents caigudes que hi ha hagut, s'han fet 39 assistències sanitàries i 9 derivacions a l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona, segons ha informat l'organització.

El Concurs de Castells d'enguany viurà el moment culminant el pròxim cap de setmana, a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Dissabte hi participaran disset colles, mentre que el guanyador definitiu sortirà de la jornada de diumenge.