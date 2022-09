Com valora el Berguedà Bike Day?

És una iniciativa que des del primer moment la vam trobar molt interessant, i encara més tenint en compte que coll de Pal és un port de muntanya mític i molt representatiu. Atreu els ciclistes i ho ha demostrat la bona resposta que ha tingut. Tot i l’amenaça de mal temps, al final no ha plogut i ha anat molt bé.

El tall de carretera quatre hores ha generat queixes?

No. Era un aspecte que ens preocupava, però la gent ho ha entès molt bé. Tot i afectar l’accés al refugi de Rebost, a alguna casa disseminada i a camins on van excursionistes i boletaires, no hi ha hagut queixes.

Per arribar a la carretera de coll de Pal s’ha de passar pel nucli urbà de Bagà. El poble s’ha beneficiat d’aquesta matinal?

Qualsevol activitat que mou gent és bona per al poble i és positiva també per al comerç i la restauració.