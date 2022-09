El Berguedà treu rendiment d’una bona temporada de bolets

La fal·lera pels bolets es constata als boscos del Berguedà. Cotxes aparcats als vorals de les carreteres de muntanya, pistes forestals transitades i nombrosos boletaires buscant fins l’últim racó, era la imatge d’ahir al matí al terme municipal de la Pobla de Lillet. Els boletaires més experts havien matinat i ja portaven la cistella plena a mig matí, l’hora en què famílies amb nens arribaven per gaudir de la natura i collir uns quants bolets. «És una bona zona per trobar bolets, principalment rovellons», coincidien a destacar els boletaires. El Berguedà és comarca de bolets i hi ha molts boscos on poder omplir la cistella quan les condicions meteorològiques propicien que se’n facin. Aquest any, la campanya va començar molt bé, a finals d’agost les pluges van donar un bon inici de temporada. Ara, segons els més experimentats, «ha afluixat una mica, però se’n fan». Els bolets són un important atractiu turístic i una font de riquesa per a la comarca, coincideixen a destacar alcaldes de poblacions de l’alt Berguedà consultats per aquest diari.Enric Pla, alcalde de la Pobla de Lillet, assegura que «una bona temporada de bolets pot ser millor que la temporada d’estiu, ja que genera un important rendiment econòmic per al sector del turisme rural, la restauració i el comerç». Per a Enric Pla, el reclam del bolet no és un problema: «Si ho veiéssim com un problema, seríem els primers a abordar-ho, però no és el cas». Admet que hi ha molts cotxes als boscos, «però no hi ha una massificació que generi problemes». Tot i això, posa èmfasi en el civisme: «Demanem que es respecti el bosc. Tot i que cada vegada hi ha més consciència, encara s’hi llencen massa deixalles».

Crida al civisme No tirar brossa, respectar els ramats de bestiar, i no impedir l’accés a camins que porten a masies aparcant-hi cotxes són indicacions «que tothom hauria de tenir present», remarca l’alcalde de Castellar del Riu, Adrià Solé. Reconeix que «estem agraïts que vinguin els boletaires, però amb civisme». Un punt de vista que comparteixen els alcaldes de Castell de l’Areny, Pere Raja, i de Vallcebre, Lluís Cadena, que assegura que l’època de bolets «ens aporta més beneficis que perjudicis». Segons Cadena, «ara per ara no han fet falta mesures excepcionals perquè, tret d’algun cas puntual, en general la gent que va al bosc ho fa amb respecte i amb consciència que hem de cuidar la natura». Tenint en compte que l’afluència de gent als boscos és cada cop més gran, «si la massificació acabés sent un problema, caldria posar-hi remei», assenyala Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà i alcalde de Guardiola de Berguedà. Comenta que de moment no s’ha aplicat cap mesura per regular l’accés al medi natural «perquè no s’ha arribat a una massificació», però admet que l’administració hi està a sobre: «Si cal regular-ho per intentar esponjar, ho farem». Josep Lara també s’ha referit a «la riquesa» que aporta a la comarca la temporada de bolets: «és un benefici que hem de saber aprofitar, i per això posem l’accent en el civisme per evitar que la propietat privada dels boscos i els ramaders es queixin». Omplir la cistella amb la consciència que la natura és un bé preuat La família Huerta, d’Esplugues de Llobregat, es coneix bé la zona de la Pobla de Lillet. Ahir tornaven a casa amb tres cistelles força plenes i satisfets d’haver passat un matí amb els nens a la natura: «Ens agrada molt gaudir del bosc, i a la tardor som aficionats als bolets». No era el primer diumenge que feien sortida boletaire i la d’ahir havia donat bons fruits, «tot i que n’hem trobat molts de podrits», explicaven. Aquesta opinió la compartia Pere Boixader, de la Pobla de Lillet, que és un boletaire experimentat però que ahir va apostar per una sortida lúdica i pedagògica: «Hem vingut amb els nens perquè vagin coneixent els bolets». Per a Joan Navarret i la seva família, l’objectiu tampoc no era omplir el cistell sinó gaudir de la jornada. Es van llevar d’hora per pujar al Berguedà des de Gavà i van començar el dia amb un bon esmorzar al bosc: «Agafem forces abans d’entrar bosc endins a buscar bolets, amb la cistella, el ganivet i una bossa per recollir deixalles que puguem trobar». Conèixer els bolets i aprendre a collir-ne El poblatà Toni Mampel, amant de la natura i boletaire, buscava bolets ahir acompanyat de les seves filles Júlia i Laia, de 10 i 7 anys, i de la Queralt, de 7 anys i amiga de la família, que volien omplir les cistelles amb el major nombre de rovellons per fer un bon paper al concurs de bolets de la Fira de la Pobla de Lillet. «És la primera vegada que ens presentarem al concurs, en la categoria infantil, i estem molt contentes», explicaven. Tenien traça i en sabien trobar. De fet, admetien que els agradava més buscar-ne que menjar-se’ls. Es movien bé pel bosc perquè tenien un bon mestre, el pare, que des de ben petites els ha fet pedagogia boletaire: «Els he ensenyat a anar al bosc amb respecte, a collir bolets deixant-ho igual de bé que ho trobem, i a conèixer les espècies bones i dolentes», comentava Toni Mampel.