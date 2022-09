Els concerts programats per Patum a la plaça Cim d'Estela se celebraran el proper 26 de novembre, coincidint amb el dissetè aniversari de la proclamació de la festa com a Patrimoni Oral i Immaterial per la Unesco, i aquest cop seran de pagament.

Concretament, les actuacions que no es van poder celebrar i que es faran la nit del 26 de novembre són les d'Esperit de Vi (21.30h), Pirat's Sound Sistema (23 h), Brams (00.30 h) i DJ Siles + PD Toni Malé, que tancaran la sesssió a partir de 2/4 de 3 de la matinada. Pel que fa als grups que encara queden pendents (Gertrudis, Sense Sal i PD Ruïnoses), el consistori treballa per reprogramar els seus concerts per una altra data.

Les actuacions es faran al Pavelló Vell, on abans també hi haurà un sopar. Per gaudir de les dues activitats el preu és de 18 euros, mentre que accedir només al concert té un cost de 10 euros. Els diners recaptats seran per les entitats de la ciutat que gestionaran la barra. El regidor de Joventut, Isaac Santiago, ha explicat que és un "bo d'ajut" per les entitats, ja que no van poder obtenir un finançament clau per Corpus.

Pels menors de 12 anys el preu serà de 12 euros, i els assistents que tinguin menys de 16 anys hauran d'accedir als concerts acompanyats d'una persona adulta.

A més, el sopar es vincularà amb el desè aniversari dels Castellers de Berga. Les entrades pel sopar i els concerts es poden comprara partir del 4 d'octubre al Local dels Castellers de Berga en els dies d'assaig (dimarts i divendres de 7 a 10 del vespre), a la seu del Club Esquí Berguedà (de dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre) i al bar Les Palmeres en el seu horari d'obertura. Es posaran a la venda 1.000 entrades pels concerts i 500 pel sopar.

Els concerts de 2023 seran a Cim d'Estela

Per altra banda, el consistori ja treballa en la programació dels concerts de Patum de 2023, que es faran al mateix emplaçament previst per aquest any. Santiago ha assegurat que amb la nova ordenança de contaminació acústica que s'està gestant es podran celebrar amb normalitat les actuacions a Cim d'Estela.

L'alcalde de la ciutat, Ivan Sànchez, ha justificat l'elecció d'aquest indret per una raó de seguretat. El batlle ha argumentat que si es fessin en un punt més apartat de la zona de Patum "estariem generant un fluxe de gent per tota la ciutat que portaria més problemes que beneficis".