Berga ha homenatjat aquest dilluns a la tarda el científic Lluís Torner i Sabata, director de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), pel seu lideratge en la investigació en ciències fotòniques, un àmbit cabdal per abordar els reptes de la humanitat durant el segle XXI.

El científic berguedà ha estat obsequiat amb un diploma de reconeixement lliurat per l'alcalde, Ivan Sànchez, i ha signat el Llibre d’Honor de Berga. En la recepció hi han assistit, a més, regidors de la CUP i de Junts per Berga.