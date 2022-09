La zona de la Torre de Merola ha estat l’escenari d’una nova campanya d’excavacions impulsada per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Puig-reig. Un equip de 7 persones ha treballat durant el mes de setembre en aquest espai patrimonial del municipi, en aquest cas, realitzant les tasques d’excavació parcial d’una tina i d’excavació del celler que es troba a la part posterior d’aquesta tina.

Segons ha explicat l’arqueòleg Eudald Serra, que ha dirigit la campanya, els resultats obtinguts dels treballs han permès veure com eren els elements i com estaven estructurades aquestes tines i cellers, i a la vegada, realitzar un treball de camp i de memòria oral per saber com funcionaven i quin ús en feien les famílies, la quantitat de ceps que conreaven i d’altres informacions.

Serra ha destacat que tot i que ja es coneixia la Torre de Merola i part dels seus entorns, restava treballar en la part de les tines per obtenir més informació necessària a l’hora de redactar el Pla Director de Merola que ha d’establir les accions futures en aquest espai patrimonial del municipi de Puig-reig.