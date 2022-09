Amb l’arrencada del nou curs escolar, el Consell i l’Agència posen en marxa el Catàleg de Serveis adreçats als centres d’educació primària i secundària del Berguedà. Es tracta d’un ampli ventall de recursos pedagògics adreçats als estudiants. En el seu conjunt s’ofereixen 74 tallers i d’aquests 32 adreçats als centres de primària i 42 als de secundària.

S’ha millorat el procediment per simplificar la gestió quan els centres demanin les activitats. A partir d’ara hi haurà un únic formulari d’inscripció per a totes les fitxes del catàleg. També hi ha novetats en els tallers de secundària. Aquest any s’estrena l’anomenat Reset per les Desigualtats, que consisteix en un paquet de tretze activitats adreçades a alumnes de primer a quart d’ESO. Són tallers participatius i experiències en primera persona per tal de debatre sobre les desigualtats i les discriminacions. El termini perquè els centres demanin els tallers que més els interessin finalitzarà el 16 d’octubre. Una comissió tècnica és l’encarregada de valorar les peticions.