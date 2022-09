Les Jornades de les Colònies Industrials compliran deu anys amb una edició reeixida. Enguany s'ha optat per organitzar actvitats de caracter divulgatiu durant tot el mes d'octubre, a diferència de les altres edicions en que només hi havia un cap de setmana d'actes. El director del Museu de la Colònia Vidal, Jordi Vidal, ha destacat, a més, que és l'edició de la represa després de dos anys de pandèmia en que s'han organitzat activitats puntuals.

En el programa, destaquen especialment les visites guiades i explicatives que han de posar en valor el patrimoni cultural i industrial de les colònies, així com que són nuclis vius. "Em resisteixo a creure que les colònies s'estiguin morint. Tenen mancançes i necessitats, però hi ha activitat cultural, industrial i veïnal, ha sostingut Vidal en la presentació de les jornades.

Enguany, tot i créixer el volum d'activitats hi torna a haver l'absència de debats o taules rodones. "Ens va semblar que no era el moment de tornar a reflexionar sobre allò que ja havíem debatut. Primer, ensenyem i posem en valor tot el que tenim", ha reivindicat Ramon Viladomat, membre fundador de la jove Associació d'Amics de les Colònies Industrials de l'Alt Llobregat, que just d'aquí a poques setmanes complirà un any de vida i s'ha volgut involucrar en la preparació de les jornades.

L'activitat estrella serà la visita teatralitzada del dissabte 8 d'octubre a Cal Vidal, que combinarà una escenificació mitològica amb una demostració més realista de com es vivia a la colònia. Aquest any es comptarà amb la dramatització i ambientació històrica d'Illo Tempore, una nova branca d'activitats del mateix museu que ha de potenciar aquest tipus de visites. També hi haurà l'equip d'Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada. Aquesta serà l'única activitat de pagament, amb un cost de 10 euros.

Un altre dels eixos de les jornades seran les visites explicatives de l'historiadora Rosa Serra. Aquest proper diumenge 2 d'octubre, Serra exposarà als visitants les actuacions que s'han portat a terme amb la restauració de la Torre Nova de Cal Pons. A més, el diumenge 16, Serra explicarà l'emprenta de l'arquitecte Antoni Marser en la colònia de Cal Prat.