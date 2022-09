Gironella serà l’epicentre de l’enduro, aquest cap de setmana. S’hi celebra una prova puntuable per al Campionat d’Espanya i de Catalunya que portarà al Berguedà uns 200 pilots. El pàdoc s’ubicarà a prop de la zona esportiva, on s’habilitarà aparcament, serveis i des d’on es donarà el tret de sortida a les proves. Dissabte a les 14 h hi haurà les verificacions administratives i tècniques. A les 18 h, es farà el Supertest, que són mànegues classificatòries disputades per dos pilots per mànega. Puntuarà per a la sortida del diumenge, els 50 millors pilots.

Diumenge, 2 d’octubre, els motors començaran a rugir a partir de les 8.30 h. Els participants pujaran a la moto per disputar la prova d’Enduro, amb tres especials (o cronos). La primera serà a l’àrea de motor del Berguedà, a Olvan. La segona, a Sant Maurici, entre La Quar i Sagàs. I la tercera a tocar de la zona esportiva de Gironella, a sobre de la urbanització de Cal Ramons. Depenent de la categoria faran dues o tres vegades tot el recorregut, que té uns 50 quilòmetres. Els pilots passaran per les tres cronos i pels punts de controls horaris. La cursa d’Enduro, que és previst que duri fins les 16 o 16.30 h, permetrà veure de prop una prova puntuable per al Campionat de Catalunya i d’Espanya, amb pilots destacats com el surienc Josep Garcia, que competeix a l’estatal i al mundial, i que aquest agost es va proclamar campió dels 6 dies d’Enduro, a França. També hi participaran els germans Guerrero, Jaume Batriu, Pau Tomàs i el berguedà Lluís Gonfaus, entre d’altres. A més, tal com destaca Rosa Molina, del Moto Club Baix Berguedà, que organitza la prova: «Tindrem també molta participació femenina, estem molt contents», entre elles la mundialista manresana Mireia Badia. Rosa Molina també ha agraït el suport de l’Ajuntament de Gironella i la Diputació de Barcelona, també dels propietaris, col·laboradors i els 200 voluntaris.