Conflicte entre l’empresa de neteja i el govern de Berga per un IPC desfasat

L’empresa de la neteja viària de Berga Tractaments Ecològics S.A. denuncia que l’Ajuntament de Berga no li ha pagat l’increment del 6,5% de l’Índex de Preus al Consumidor (IPC) que s’ha produït aquest 2022 i amenaça amb prendre decisions més dràstiques si el consistori no hi posa remei en les pròximes setmanes.

El contracte de la neteja viària de la capital berguedana està caducat des de 2015, i això significa que el consistori paga l’empresa amb una actualització calculada amb l’IPC de fa set anys. Durant els últims anys, com que l’IPC no ha registrat grans pujades, l’empresa no ha tingut problemes per actualitzar els increments en el sou dels treballadors.

Però amb el gran augment d’aquest any l’empresa ha decidit plantar-se i exigir a l’Ajuntament que li pagui els preus actualitzats. A això cal sumar-hi que Tractaments Ecològics ha estat vuit mesos sense cobrar de l’Ajuntament. En l’últim ple ordinari, el consistori va aprovar el pagament d’aquestes factures a l’empresa a través dels reconeixements extrajudicials de crèdit (REC), la via extraordinària que ara han d’utilitzar les administracions per liquidar factures de contractes caducats (com ha passat amb l’empresa municipal BRG).

Inicialment, l’empresa es plantejava fer una plantada davant l’Ajuntament per evidenciar el malestar. Però aquest extrem, de moment, ha quedat en stand-by, a l’espera de que en el transcurs dels pròxims dies hi hagi una reunió entre les dues parts per mirar de trobar una solució.

Al comitè d’empresa, però, adverteixen que no descarten cap via, com ara la d’una vaga, perquè volen que l’IPC se’ls traslladi a la nòmina, i, en aquest sentit, fan seva la queixa de la direcció de l’empresa. «Si hem de fer aturades les farem», asseguren des del comitè.

L’empresa, tot i que durant vuit mesos no ha cobrat cap factura de l’Ajuntament, ha pagat els treballadors, però sense l’increment que pertocaria per aquest any.

Al dia en els altres serveis

Tractaments Ecològics va ser creada l’any 1993 i pertany a Containers del Berguedà, S.L. i Urbaser S.A. Actualment, els principals serveis que presta l’empresa, a part de la neteja viària de Berga, són la recollida de residus porta a porta, l’explotació de l’abocador comarcal i de la planta de transferència de residus orgànics, la neteja viària de Cercs, l’ explotació de les tres deixalleries del Berguedà i de la deixalleria mòbil, i la neteja de les dependències municipals de Puig-reig, entre d’altres.

En tots els altres serveis que presta l’empresa, entre els quals destaca la recollida porta a porta que fa a la mateixa ciutat de Berga i altres poblacions del centre i nord de la comarca, l’administració corresponent sí que ha pagat amb l’actualització que pertoca.