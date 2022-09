El Departament de Salut ha iniciat a les residències del Berguedà la vacunació de la segona dosi de record contra la COVID-19 i la la vacunació contra la grip d’aquesta tardor. La campanya va dirigida a les persones que viuen i treballen en residències començant per les de persones grans i als majors de 80 anys i després s’obrirà als majors de 60 anys i a la resta de la població amb criteris de risc de complicacions de la COVID-19. En total son prop de 200.000 persones, a la Regió Sanitària Catalunya Central, de les quals prop de 20.000 al Berguedà. Els equips d’atenció primària han començat a desplaçar-se a residències i a domicilis de persones amb vulnerabilitat per administrar les dues vacunes.

La segona dosis de record de la vacuna de la COVID-19, adaptada per fer front a les variants actuals d’Òmicron, es posarà a les persones de més de 60 anys, als personal dels centres sanitaris i sociosanitaris i als menors de 60 amb malalties cròniques. Pel que fa a la vacuna de la grip, que aquest any comença abans per poder fer-se simultàniament a la vacunació de la COVID-19, està focalitzada a les persones de més de 60 anys, professionals de la salut i sociosanitaris, persones embarassades i persones que pateixen una malaltia crònica. Les persones grans reben una vacuna d'alta carrega que mostra protecció durant tot l'hivern.

La campanya es farà de manera progressiva des d’ara i fins a finals de novembre. Es començarà vacunant a residències i majors de 80 anys. També vacunarem amb aquesta dosi de reforç professionals sanitaris i sociosanitaris. I de manera progressiva fins aproximadament finals de novembre administrarem el vaccí a persones de 60 a 79 anys i grups de risc.

Com vacunar-se

De moment a les persones institucionalitzades, equips d’atenció primària es desplacen als centres per vacunar als residents i professionals. A les persones de 80 anys o més que es vulguin vacunar, tant de la grip com de la segona dosi de record de la COVID-19, poden demanar hora al seu centre de salut habitual. També hi ha equips que estan trucant proactivament a aquestes persones per planificar la seva vacunació.

Per als majors de 60 anys i per a la resta de població les cites per vacunar-se estaran disponibles a partir del 10 d’octubre i es podran vacunar a partir del 17 d’octubre. En aquestes franges més autònomes poden demanar dia i hora per la vacunació, tant de grip com de COVID-19, a través de La Meva Salut, o al centre d’atenció primària (CAP) habitual. La vacunació es farà als centres d’atenció primària o en espais habituals on vacunem durant la campanya de la grip. No es preveu l’obertura de Punts de Vacunació Poblacionals.

Punt de situació de la vacunació Covid al Berguedà

Des de l’inici de la campanya a la RSCC ha posat més d’un milió de vacunes Covid a la població. Només al Berguedà s'han arribat a administrar gairebé 89.000 vacunes de Covid. La cobertura d’aquesta vacuna a la ciutadania és de més del 78% al Berguedà. La pauta completa està administrada en 9 de cada 10 persones de més de 60 anys. La campanya no ha estat mai parada i només en el darrer mes s’han administrat gairebé 150 vacunes.