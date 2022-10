El govern de Berga vol resoldre el conflicte amb l’empresa de neteja viària abans que es planti

L’equip de govern de Berga confia a arribar a un acord amb l’empresa de neteja viària, Tractaments Ecològics, abans que aquesta faci una plantada davant l’Ajuntament. L’empresa, de moment, tampoc preveu activar aquesta via més dràstica a l’espera de com evolucionin les converses amb el consistori la propera setmana.

El regidor d’Hisenda, Marià Miró, assegura que ja fa mesos que es mantenen converses amb l’empresa, però admet que en les últimes setmanes s’han intensificat. «Tenim l’esperança que la plantada no s’acabi produint perquè se solucioni abans», declara l’edil.

La intenció del consistori és poder pagar l’IPC del 2022 a l’empresa sense haver d’esperar al nou contracte de neteja. El govern està treballant per licitar-lo el més aviat possible, però el regidor adverteix que «és una tasca molt complexa i s’ha d’afinar molt bé», i la previsió és que no estigui a punt fins d’aquí a uns mesos. En tot cas, Miró envia un missatge de «tranquil·litat» i assegura que el servei de neteja a la ciutat «no està en perill».

En relació als mesos que l’empresa ha estat sense cobrar cap factura de l’Ajuntament, l’edil comenta que hi ha hagut «problemes burocràtics» per fixar el nou preu, que de moment és similar al de 2015 i, per tant, inferior als cost actual que marca l’IPC. «Des de serveis econòmics no es fan expedients per paralitzar factures. Hem dedicat moltes hores a intentar solucionar aquesta qüestió», assegura Miró.

A més, el regidor explica que en els últims mesos ha entrat en vigor una nova llei que impedeix que es pugui pagar un import superior al que estableix el contracte. Fins ara, tot i que aquest estava caducat, l’empresa sí que podia pagar els seus treballadors amb el cost actualitzat. Però aquest 2022, amb la nova normativa, el personal de Tractaments Ecològics no ha cobrat l’ increment de 6,5% de l’IPC que li pertoca.

El consistori va aprovar el pagament de les factures pendents dels últims mesos a l’empresa en l’últim ple ordinari. Com que són d’un contracte caducat, el govern va haver de tornar a utilitzar la fórmula dels reconeixements extrajudicials de crèdit, ja habitual en l’aprovació de d’altres factures, com les de l’empresa BRG.

Si bé l’Ajuntament destaca que està resultant laboriós posar a punt el nou contracte, s’ha de tenir en compte que les altres administracions per les quals treballa a dia d’avui Tractaments Ecològics sí que tenen els contractes regularitzats, segons mateixes fonts de l’empresa.