La plaça de Sant Pere va complementar la proposta comercial i cultural de dissabte amb la segona edició de la Fira de l’Artesania de l’associació Berguedart. En la mostra, que té la coorganització de l’Ajuntament, s’hi van poder veure i comprar creacions d’artesans del cuir, ceràmica, teixit, forja, dibuix o cistelleria. En paral·lel, la fira oferia tallers i demostracions d’oficis de fang, forja i marroquineria.

Entre els expositors hi havia la ceramista manresana Rosa Barbé modelant els gats fets amb dos cilindres que han esdevingut un dels seus senyals d’identitat durant vint anys. Barbé, que té un taller a Súria que es diu Ceràmica Artística Rosa, oferia una parada amb bols d’esmalt, joies i gats. La ceramista, que ja va participar en la primera edició de la Fira de l’Artesania, va considerar que «és una fira que m’agrada per les sensacions que hi ha, no tant pel negoci que hi pugui fer. M’agrada pel seu ambient i alhora per la promoció que em permet fer, per bé que crec que també soc coneguda al Berguedà».

La cita artesanal al centre de la ciutat va incloure també un certamen de pintura ràpida que va omplir els racons de la plaça de Sant Pere i el carrer Major de cavallets i pintors buscant la seva perspectiva del paisatge urbà. El Concurs de Pintura Ràpida té com a objectiu «promoure l’art i la pintura a diversos espais de la ciutat, així com fomentar la interacció artística de les persones participants que plasmen en els seus llenços la quotidianitat de les persones, el temps i l’espai que omplen de vida els carrers i places del centre històric». D’aquesta manera, el paseig per la plaça de Sant Pere i pel carrer Major va possiblitar, d’una banda, les activitats per a nens i joves del programa de tallers i, d’altra banda, observar com cada artista captava una visió diferent de l’entorn. Els pintors i pintores, instal·lats en racons del nucli antic, van crear obres amb diferents tècniques i estils a la vista dels vianants.