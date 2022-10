La Torre de l’Amo de Cal Pons mostra una nova cara i aquest cap de setmana s’ha pogut visitar. Per al visitant una oportunitat per descobrir la bellesa de l’interior de l’edificació, i per als organitzadors, l’Associació d’Amics de les Colònies de l’Alt Llobregat, una oportunitat per reivindicar que les colònies industrials són una oportunitat, que allò que es va construir amb voluntat que «aguantés tant com les esglésies», pugui tenir una nova vida. De fet, la visita de cal Pons, que es va organitzar dissabte i diumenge coincidint amb els actes de la festa major de la colònia puig-reigenca, era la primera d’una sèrie de visites que mostraran diferents parts del patrimoni de les colònies que està dempeus i té futur.

La renovació de la teulada, de la que se’n van salvar les encavallades i les teules originals que es va poder, la renovació de tots els sistema de canalització de les aigües (els baixants), l’eliminació d’estructures constructives que s’havien creat per adequar la torre com a fàbrica de tovalloles i la instal·lació d’una nova il·luminació interior, totes aquestes millores, han permès salvar la l’edificació, una torre amb més de 700 m2 útils a l’interior. De fet, les obres es van acabar abans de l’estiu, en aquest període, l’empresa de tecnologia Cellnex ja hi ha dut a terme unes colònies tecnològiques, i el que s’ha fet aquest cap de setmana ha estat mostrar coincidint amb la festa major de cal Pons.

La historiadora Rosa Serra, una de les impulsores de les visites, destacava la importància que té per aquest patrimoni tenir els edificis amb teulades que no facin degoters i amb tancaments adequats perquè no es deteriorin més. I en aquest sentit destaca les obres que ha fet l’Ajuntament de Puig-reig a l’edifici del batà, el de les càrregues i el de les obridores. Ara, amb teulades noves i, per tant, sanejades, aquests espais es dediquen a la brigada d’obres municipal i a magatzem, entre d’altres, del material de la festa de la popular Festa de la Corrida, a Puig-reig.

Després de la visita a la Torre de l’Amo de Cal Pons, la propera setmana hi haurà fira d’artistes i artesans a cal Vidal, una visita de portes obertes al museu i una visita teatralitzada, «L’altra cara del riu». El dissabte al matí també hi haurà una visita a la colònia Viladomiu Nou, i el diumenge, a Cal Vidal, es presenta el llibre sobre la família propietària, De pagesos a cotoners, de Llorenç Ferrer i Alòs.

El diumenge 16 d’octubre, a Cal Prat, es farà un recorregut patrimonial, i el diumenge, a Cal Rosal, visita als habitatges singulars. L’última activitat serà el dia 29 d’octubre, a l’Ametlla de Casserres, una xerrada sobre l’arquitecte Alexandre Soler i March, a càrrec de Raquel Lacuesta.