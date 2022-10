El cantant Joan Dausa serà el protagonista d'un concert solidari que es farà a Cerca el proper 12 de setembre per recaptar fons per l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha apuntat que és un artista de primera fila a nivell nacional i que no serà una quimera omplir el pavelló d'esports de Sant Jordi, que té capacitat per encabir unes 2.000 persones.

Per la seva banda, la presidenta de l'entitat, Cecília Camprubí, ha donat les gràcies a l'Ajuntament de Cercs per tenir aquesta iniciativa solidària, i ha destacat que serà una "prèvia fantàstica" a la celebració dels 50 anys de l'associació, que serà a finals d'any amb una sèrie d'actes i activitats que encara s'estan acabant de perfilar. L'actuació de Dausà formarà part de la gira "Ho tenim tot". El concert serà a les 10 de la nit i està previst que acabi a les 2 de la matinada, quan Thug Life agafarà el relleu per posar la cirereta a la nit. El cost de l'entrada general és de 20 euros i la reduïda (per menors de 12 anys) té un preu de 12 euros. Es poden aconseguir a www.entradium.com. El batlle de Cercs, Jesús Calderer, ha comentat que el cost d'aquest concert és d'uns 40.000 euros. L'objectiu del consistori és poder cobrir el màxim de despesa possible i que els beneficis restants se'ls quedi l'associació, si bé Calderer ha puntualitzat que el consistori hi posarà diners de les arques municipals si és necessari.